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30.09.2021 21:10 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, экстремизм
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«Так что не волнуйтесь» – Навальный собрался сидеть до 2051 года

Блогер-уголовник Алексей Навальный, отбывающий тюремный срок за мошенничество, узнал, что против него возбуждено новое...

Блогер-уголовник Алексей Навальный, отбывающий тюремный срок за мошенничество, узнал, что против него возбуждено новое уголовное дело.

О своих впечатлениях он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Оказывается, я вот уже семь лет как “дестабилизирую обстановку в регионах и активно призываю к террористической деятельности”.

Ну ок. Получается, сейчас против меня 4 дела. По двум – до 10 лет по каждому. По третьему – до 3 лет. По четвертому – арест до 6 месяцев.

Если сложат без зачета, то 23 года. Могут, конечно, еще что-то придумать, но все равно максимальный срок по совокупности приговоров – не более 30 лет.

Так что не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 года», – паясничает Навальный.

Напомним, следственный комитет РФ возбудил уголовное против блогера-уголовника Алексея Навального и его сбежавших за рубеж соратников – Леонида Волкова, Георгия Албурова, Ивана Жданова, Любови Соболь и других. Они подозреваются в создании и руководстве экстремистским сообществом, которым суд признал «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом).

В мае против Навального, отбывающего тюремный срок за мошенничество в колонии Владимирской области, было возбуждено три уголовных дела. Они касаются хищений пожертвований, которые сторонники отправляли на счета созданной Навальным организации-иноагента ФБК, создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и оскорбления судьи в ходе процесса о клевете на ветерана.

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