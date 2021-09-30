«Так что не волнуйтесь» – Навальный собрался сидеть до 2051 года

Блогер-уголовник Алексей Навальный, отбывающий тюремный срок за мошенничество, узнал, что против него возбуждено новое уголовное дело.

О своих впечатлениях он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Оказывается, я вот уже семь лет как “дестабилизирую обстановку в регионах и активно призываю к террористической деятельности”.

Ну ок. Получается, сейчас против меня 4 дела. По двум – до 10 лет по каждому. По третьему – до 3 лет. По четвертому – арест до 6 месяцев.

Если сложат без зачета, то 23 года. Могут, конечно, еще что-то придумать, но все равно максимальный срок по совокупности приговоров – не более 30 лет.

Так что не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 года», – паясничает Навальный.