«Так что не волнуйтесь» – Навальный собрался сидеть до 2051 года
Блогер-уголовник Алексей Навальный, отбывающий тюремный срок за мошенничество, узнал, что против него возбуждено новое уголовное дело.
О своих впечатлениях он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «Политнавигатора».
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«Оказывается, я вот уже семь лет как “дестабилизирую обстановку в регионах и активно призываю к террористической деятельности”.
Ну ок. Получается, сейчас против меня 4 дела. По двум – до 10 лет по каждому. По третьему – до 3 лет. По четвертому – арест до 6 месяцев.
Если сложат без зачета, то 23 года. Могут, конечно, еще что-то придумать, но все равно максимальный срок по совокупности приговоров – не более 30 лет.
Так что не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 года», – паясничает Навальный.
Напомним, следственный комитет РФ возбудил уголовное против блогера-уголовника Алексея Навального и его сбежавших за рубеж соратников – Леонида Волкова, Георгия Албурова, Ивана Жданова, Любови Соболь и других. Они подозреваются в создании и руководстве экстремистским сообществом, которым суд признал «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом).
В мае против Навального, отбывающего тюремный срок за мошенничество в колонии Владимирской области, было возбуждено три уголовных дела. Они касаются хищений пожертвований, которые сторонники отправляли на счета созданной Навальным организации-иноагента ФБК, создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и оскорбления судьи в ходе процесса о клевете на ветерана.
Спасибо!
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