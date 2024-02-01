Так что же так перепугало украинских «чоловіків»?

Итак, в Раду внесён обновленный законопроект про мобилизацию – вместо предыдущего, вызвавшего общественное негодование и неготовность никого из высшей власти взять на себя ответственность за его принятие. Правда, при ближайшем рассмотрении выясняется, что новый проект по многим параметрам едва ли не хуже своего предшественника.

По факту едва ли не единственным послаблением посполитым, на которое пошли авторы закона стал отказ от попыток забрать в армию инвалидов второй и третьей группы и ликвидировать понятие ограниченной пригодности. Правда, взамен на эту поблажку ограниченно годные обязаны пройти повторный медосмотр. Причем, в обязательном порядке. Под подозрением и получившие инвалидские корочки после 24 февраля 2022 года – им тоже путь на повторную медкомиссию.

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С натяжкой еще одним отступлением власти с прежних позиций можно считать сохранение в списке не подлежащих мобилизации учащихся, получающих образование выше ранее полученного. Как мы помним, власти грозились вообще отменить заочную форму обучения и одевать в хаки всех получающих второй-третий диплом.

Зато осталось в новой версии закона вызвавшее возмущение положение старого о брони от мобилизации для депутатов, госслужащих, полицейских и прокуроров. Более того, его еще и детально конкретизировали, чтобы никого из нужных людей не забыть – под безусловную бронь теперь попадают все госслужащие категории «А», а вот для категорий «Б» и «В» бронируют только 50% количества потенциальных военнообязанных.

Новый законопроект узаконивает электронные повестки, которые считаются врученными со дня получения военкоматом сообщения о ее доставке. Но и тут есть своя хитрость: если электронная повестка поступит позже 17 часов, то она считается врученной в рабочий день, следующий за днем ее отправления. Украинцев обяжут завести электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста на специальной электронной платформе.

Среди явных ухудшений в сравнении со старой версией – полицию на законных основаниях привлекут к оповещению военнообязанных, они смогут задерживать и доставлять в военкоматы уклонистов. А всех мужчин от 18 до 60 лет обяжут иметь при себе военный билет и таскать его с собой для предъявления по требованию военкомам или полицейским.

Тех, кто не хочет идти в ВСУ, по факту лишат права на медицинскую помощь. Во всяком случае, легальную. Реальностью станут и облавы в больницах, главврачей которых обяжут сообщать в военкоматы о пребывании на стационаре лиц 18-25 лет и отчитываться об их поступлении на лечение в течение трех дней. Из уважительных причин неявки в военкомат по повестке оставили только смерть, болезнь, стихийное бедствие и «препятствование со стороны государства-агрессора», и о них нужно сообщить в военкомат в течение трех дней с конечной даты, определенной в повестке.

Остались и репрессивные меры в отношении зарубежных уклонистов. Они должны встать на воинский учет за границей в течение 30 дней после появления соответствующего правительственного постановления и лишь в таком случае сохранят право «на беспрепятственный въезд-выезд из Украины». Ну хоть про угрозы аннулировать загранпаспорта временно забыли – и то хлеб.

И даже выглядящая как формальная поблажка норма, согласно которой военкоматы в случае неявки уклониста в течение предписанных 15 дней могут обратиться в суд для наложения санкций – блокировки банковских карт и счетов, ограничения водительских прав и запрета на выезд за границу – на самом деле лишь выглядит поблажкой, потому что на практике юротделы военкоматов будут штамповать типовые обращения в суд квадратно-гнездовым способом десятками тысяч, а суды, особо не мудрствуя, начнут так же автоматом выносить по ним определения в обеспечение.

Иначе говоря, расчет оптимистов на то, что система захлебнется в индивидуальном рассмотрении дел уклонистов, – наивен и беспочвенен.

Из забавного: в законе появилась норма, прямо определяющая защиту Украины в рядах ВСУ как разновидность наказания – например, одним из оснований для мобилизации является неуплата алиментов отцом троих детей больше трех месяцев. Осталась в законопроекте и норма о женской мобилизации. В первую голову поставят на учет имеющих фармацевтическую или медицинскую специальность.

После принятия этого закона и через через 60 дней после его публикации в военкоматы погонят всех мужчин призывного возраста – для уточнения адреса проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и других учетных данных.

Правда, в монобольшинстве Зеленского прогнозируют, что новый закон о мобилизации быстро не примут:

«По моим прогнозам, такой закон появится не раньше марта. Пока из плохих решений пытаются выбрать самое лучшее, которое может быть воспринято обществом. Повторюсь, к сожалению, хороших решений уже не осталось», — прогнозирует нардеп Сергей Нагорняк, по словам которого Украина способна удержать за это время ситуацию на фронте имеющимися силами.

Тем временем начальник ГУР Кирилл Буданов открыто говорит об отсутствии у нынешних призывников какой-либо мотивации:

«Все, кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, их коэффициент полезного действия будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время. Все болеют за Украину, но все бегут», – цитирует Буданова интернет-издание «Страна».

С начальником ГУР в этом вопросе нельзя не согласиться. Другой вопрос, что мотивация – это такая тонкая материя, которая сама себя не сформирует. А из имеющихся на Украине в наличии остался разве что озвученный в день регистрации в Раде мобилизационного закона командиром 118-й бригады теробороны Стуженко:

«Должно быть так: не вышел из машины — прострелили колено, иначе мы не победим».