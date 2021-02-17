«Так деградировал майдан». Зе-депутата настиг прилюдный позор

17.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Депутат Верховной рады, член правящей фракци «Слуга народа» Марьяна Безуглая, выступая на форуме IP Ukraine Now, где обсуждались вопросы энергетической безопасности страны и рост тарифов, не смогла внятно произнести и пары слов.

Ее выступление сразу же разошлось по соцсетям, где парламентария сравнивают с неадекватными высказываниями пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И сейчас мы имеем то, что мы имеем и должны это исправлять … э … что … э … по … э … В рамках нашего комитета и э … энергетической безопасности, опять-таки, уже было сказано э … о том …э… кроме … э … кроме … э … именно …. э … электричества и вопрос … того насколько трудно найти баланс э … между импортом и э … ценами для населения. Но тем не менее надо двигаться к … э … собственным мощностям.

Это и вопросы и присоединения к … э … снова-таки европейскому пространству. И это изучается … э … Сама цель в том, чтобы в рамках энергетики как таковой, то есть энергетических вопросов … э …

Это и логистический компонент, и различные категории тоже дополнить, потому что по вопросам с позиции национальной безопасности здесь больше общие такие вещи, что я могу сказать … э … это чрезвычайно важно, чтобы мы его достигли в течение ближайших лет и вывели это в политическую … и не только это в экономическую плоскость, но и сохранили тот политический нарратив. Вернее тот политический диапазон, который приемлем для народа»,- заявила Безуглая.

В соцсетях возмутились тем, что «народ» представляет такая «слуга» и стали проводить аналогии между ее выступлением и речами мэра Киева Виталия Кличко.

«Кличко заслушался, и понял, он уже не лидер в словесном поносе», – пишет Вячеслав Шкурий.

«Кличко она дочь и при этом сводная сестра Псаки», – добавляет Иван Харченко.

«Тот случай, когда процесс превращения обезьяны в человека априори невозможен», – иронизирует Марина Маринина.

«Так деградировал Майдан…», – отмечает Сергей Нефедьев.

В свою очередь киевский журналист Василий Апасов заметил, что даже в переводе на русский язык ничего не понял из выступления депутата.

«Единственное, на что хотел обратить ваше внимание. Подумайте, что могла понять иностранка, подключённая по скайпу… ей же это переводили на английский», – добавил Апасов.

Примечательно, что Безуглая является одним из основных спикеров правящей партии – она регулярно приглашается на ТВ, где комментирует самый широкий круг вопросов.

«Слуга народа» Марьяна Безуглая — новое лицо реформ Зеленского. Медик по образованию, но прошла стажировку в Госдепе США. Теперь – хоть СБУ, хоть ЖКХ реформировать – запросто. Хоть даже АБВ, а хоть и ГЪЮ – всё отреформирует, специалист широчайшего профиля без квалификации и стажа. Вы ещё удивляетесь, почему страна в пропасть катится? Зеленский и его «меритократы» со свадебными фотоаппаратами уничтожат всё.

Аж целых 50 человек на 40-миллионную страну смотрят в прямом эфире форум Зеленского, где Марьяна рассказывает о причинах роста тарифов ЖКХ в Украине после «утраты Донбасса и Крыма». Надеюсь, хоть сезонная миграция стрижей и листочек на рост тарифов не повлияла», – в свою очередь пишет в своем блоге глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.