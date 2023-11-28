Так держать! Сумы с треском провалили мобилизационный план

Игорь Шкапа.  
28.11.2023 13:10
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


Тотальное большинство военнообязанных, проживающих в украинском областном центре Сумы, игнорирует мобилизацию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «Общественное. Сумы» заявил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Тотальное большинство военнообязанных, проживающих в украинском областном центре Сумы, игнорирует мобилизацию. Об этом, передает...

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«К сожалению, за последние три месяца город Сумы провалил план поставки мобилизационных ресурсов в вооруженные силы с целью защиты нашей страны, нашего народа. Всего восемь процентов. Вы вдумайтесь: всего восемь процентов военнообязанных подали. Это из города Сумы», – возмутился назначенный киевским режимом гауляйтер.

Он добавил, что план не выполнили предприятия и учреждения, «которые имеют мобилизационные задания».

«Есть много просчетов в общинах Песчаное, Битица, Великая Чернетчина, Стецкьовка, где вообще нет учета военнообязанных», – добавил Артюх.

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