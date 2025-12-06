«Так до перемоги не дойдём!» – Укро-командир о преимуществе русских и в технологиях, и в живой силе

Игорь Шкапа.  
06.12.2025 17:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 237
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВС РФ доминируют над ВСУ в применении технологических новшеств на фронте.

Об этом в ходе проходившего в украинской столице антироссийского шабаша под названием «Киевский форум по безопасности» заявил командир роты ударных наземных роботизированных комплексов Николай Зинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУшник говорит, что украинская армия применяет все более продвинутые технологии, но признает, что ВС РФ делает то же самое.

«И побеждает на самом деле не тот, кто придумал технологию, не тот, кто додумался, как ее применить, а тот, кто, на длинную дистанцию ​​сумел ее масштабировать и преобладать количественно в применении», – сказал комроты ВСУ.

Он напомнил, что ранее украинцы доминировали в сфере FPV-дронов.

«Сейчас это и близко не так. Поэтому обращаюсь ко всей молодежи, которая здесь находится, ко всем представителям, которые здесь есть. Технологии нужно масштабировать. Технологий должно становиться все больше и больше. Средств поражения должно становиться все больше и больше. Ибо если мы будем проигрывать в технологических процессах в масштабе и в количестве, до победы мы не дойдем. И в людях мы точно не преобладаем и никогда не преобладали. Для этого технологии должны умножать наши возможности в сотни и сотни раз», – резюмировал Зинкевич.

