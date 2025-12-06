Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВС РФ доминируют над ВСУ в применении технологических новшеств на фронте.

Об этом в ходе проходившего в украинской столице антироссийского шабаша под названием «Киевский форум по безопасности» заявил командир роты ударных наземных роботизированных комплексов Николай Зинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУшник говорит, что украинская армия применяет все более продвинутые технологии, но признает, что ВС РФ делает то же самое.

«И побеждает на самом деле не тот, кто придумал технологию, не тот, кто додумался, как ее применить, а тот, кто, на длинную дистанцию ​​сумел ее масштабировать и преобладать количественно в применении», – сказал комроты ВСУ.

Он напомнил, что ранее украинцы доминировали в сфере FPV-дронов.