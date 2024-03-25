«Так дойдем до Москвы»: Шурыгин объяснил, почему эвакуации Белгорода не будет

Максим Столяров.  
25.03.2024 15:19
  (Мск) , Москва
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Белгород, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина будет компенсировать своё бессилие на поле боя усилением атак по мирным жителям России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина будет компенсировать своё бессилие на поле боя усилением атак по мирным жителям России....

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«Мы перешли на новый этап войны. Запад дал полное добро работать по нашей территории. Мы скоро увидим и «Storm Shadow», которые уже летят не только по Крыму. И «Himars» начнут залетать на нашу территорию, а не только бить по прифронтовой зоне.

Мы должны быть к этому всему готовы. Не добившись каких-то реальных целей на фронте, они будут повышать градус за счёт того, что втягивать новые и новые регионы. Плюс террор, его мы тоже видим», – сказал Шурыгин.

При этом он подчеркнул, что полной эвакуации прифронтовых крупных городов не дойдёт.

«Сомневаюсь, что мы сможем эвакуировать такой город, как Белгород. Это всё равно, что пытаться эвакуировать Донецк. Эвакуировать полмиллиона – абсолютно нереально. Задача – его прикрыть. Создать такую группировку средств ПВО, которая позволит прикрыть эту угрозу.

Иначе следующим мы должны будем эвакуировать Курск. А потом американцы передадут ещё что-то, и так дойдём до Москвы. Пассивная история не работает, нужно уничтожать то, что тебе угрожает.

Возможности для этого есть. Мы же видим, что Донецк во многом разгрузили после того, как разгрызли этот марьинко-донецкий узел. Не полностью, но, по крайней мере, серьёзно отодвинули», – подытожил эксперт.

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