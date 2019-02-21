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21.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Украина, Финансы, Экономика
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Так долго страны не живут. На выплату украинских долгов пойдет страшная цифра

В 2019 году Украина потратит на обслуживание и выплаты своих долгов более 10 процентов от ВВП.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-заместитель главы правления НБУ Александр Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая ставку, по который мы берем в долг… У нас в этом году пойдет на обслуживание и выплату долгов 10,5% ВВП. Это страшная цифра. Мы – абсолютные чемпионы мира по этой цифре. США имеют долг больше, чем ВВП, намного. А на обслуживание идет где-то 2% ВВП. И для них это просто внутренний долг, они могут просто печатать деньги. А мы не можем это делать.

Поэтому это цифра страшная. Долговая нагрузка растет по отношению к ВВП. Надо не только долги отдавать, но и проценты на их обслуживание. Если мы будем занимать еще (и уже занимаем) под высокие ставки, то в следующем году будет уже 11 или 12%. Финансовая история таких прецедентов не знает, так долго страны не живут», – сказал Савченко.

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