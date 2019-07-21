Так где санкции? Галичина нарастила товарооборот с Россией

21.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Даже после объявленных Россией санкций товарооборот между Западной Украиной и РФ вырос. В Москве должны понимать – все украинские олигархи находятся «на крючке» у Запада и неизбежно предадут, как это в свое время сделал Виктор Янукович.

Об этом в эфире YouTube-канала «Mediametrics Live» заявил лидер партии «Союз левых сил», экс-нардеп Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении прошлого года товарооборот между Львовской областью и Россией увеличился в шесть раз. А почему? Да потому что бабки.

Если мы на самом деле говорим об утверждении государственности, что стоит в приоритете? Тогда действовать легче, если стоит государственность и интересы народа, если стоят интересы конкретного человека, его домохозяйства, безопасности страны в целом.

А когда денежки, когда олигархическая связка, когда совместный бизнес у некоторых ваших (российских – прим. ред.) олигархов с олигархами украинскими, которые начали войну на Востоке, вели её и на ней наживались, мне кажется, это самым существенным образом тормозит процессы интеграционные между нашими странами, процессы восстановления экономик наших стран, потому что война – это как кровопускание из вены.

Одним словом, ежели и выстраивать отношения, то их нельзя выстраивать с теми, кто как тонкая бамбуковая трость предаст, предаст обязательно.

Я напомню один из моих разговоров с Януковичем. Янукович пришел на массовой поддержке Российской Федерации, это тот человек, от которого в Украине ждали дальнейших интеграционных процессов. Но он представлял олигархат Юго-Востока страны.

И в одном из разговоров, когда мы обедали с Януковичем вместе, он мне сказал: «А что ты думаешь? С русскими нельзя так сильно, придут – все здесь купят. Не надо. Нам надо, чтобы нас Запад принял».

Они неизбежно будут поступать таким образом, когда их интересы будут зажиматься тисками соответствующих служб и структур западного мира», – резюмировал политик.