Так и так потеряем Украину, пора подогнать под это Конституцию – философ Дацюк

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Украинское государство не сможет сохранить свой суверенитет – оно либо останется сырьевым придатком Запада, либо будет уничтожено Россией.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил ранее поддержавший оба майдана украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поколение, которое принимает на себя эстафету, оно пока не видит проблемных вопросов. Оно думает, что если они поматерятся и скажут, что наша элита ничего не стоит, поэтому давайте ориентироваться только на Запад, но мы все равно теряем Украину. Так мы теряем ее путем оккупации Россией, а так мы теряем ее экономически, потому что практически от Украины в экономическом плане не останется ни одного актива. То есть, что так теряем, что так теряем. И на этот вопрос нет ответа», – рассуждал Дацюк.