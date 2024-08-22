«Так и живём»: Мурманскую область атаковали с территории Эстонии – эксперт по БПЛА

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Украинский легкомоторный самолет «Аэропакт», переделанный под ударный беспилотник, атаковал Мурманскую область, скорее всего, с территории Эстонии. Он был сбит в районе посёлка Высокий.

К такому выводу в эфире радио «Комсомольская правда» пришел разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, я прям сейчас померил расстояние, от Нарвы до Мурманска по прямой 1100. С учетом огибания — будем считать 1300. Это вполне реальное расстояние для такого беспилотника. Если из Украины мерить, уже получается 1930. Это прямо в обрез. Здесь я уже меньше верю. Запуск из Прибалтики выглядит более логичным, в том числе маршрут вдоль границы над практически нежилой территорией. Это выглядит более реалистичным, чем полет с Украины через Брянск, Тверь, давным-давно прикрытые районы», – сказал Товкач.

При этом он подчеркнул, что такой крупный БПЛА не мог быть ввезен на территорию Эстонии нелегально. Такое возможно только с мелкими дронами-квадрокоптерами, которые не в состоянии нанести серьезный удар.

Товкач отметил, что в России «есть тропы, неприкрытые ПВО», и завод в Татарстане был атакован БПЛА на основе «Аэропакта».

Политолог Юрий Баранчик считает, что под Мурманском ВСУ попытались атаковать базу стратегических бомбардировщиков. Целью был аэродром «Оленья».

«ВСУ явно пытаются провоцировать нас на жесткий ответ. Видимо, есть политическое решение на провокации не поддаваться, а инструментов сделать так, чтобы эти провокации кончились, в наличии нет. Так и живём», – написал Баранчик.

«Аэропорты Мурманска и Апатитов были закрыты. Далековато от Украины. Это значит, что ПВО сейчас нужна практически на всей европейской территории России. Над всеми городами. Над всеми военными объектами. Над всеми важными узлами инфраструктуры. Да… А ведь в свое время можно было решить вопрос финансированием своих союзников на Украине. Все это центры – гранты-фонды-институты. Пожалели тогда. Сэкономили..», – пишет его коллега Сергей Марков.