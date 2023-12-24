«Так когда вернёте Крым?» – Умеров неубедительно объяснился перед немецкими СМИ

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Утверждения о том, что «контрнаступ» ВСУ провален, а западная поддержка Киева снижается, – вражеская российская пропаганда. На самом деле, в 2023 году украинская армия провела удачные подготовительные манёвры для выхода к границам 1991 года в новом году.

Об этом в интервью немецкому телеканалу «Welt» заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы не достигли целей контрнаступления, и на Западе вас поддерживают всё меньше и меньше», – констатировал немецкий ведущий.

Он спросил нового украинского министра, что он может сделать, чтобы улучшить ситуацию.

«Мы должны понимать, что это нарративы РФ. Они не достигли ни одной из своих целей, мы вернули себе 50% нашей территории», – запротестовал Умеров, подразумевая отступление российской армии из Херсона и Харьковской области.

«Но только не в этом году!» – возразил телеведущий.

«Мы сделали всё возможное, чтобы вывести их из северо-западной части Чёрного моря. Нам удалось открыть альтернативный коридор, чтобы убедиться, что зерновой коридор работает. И, когда мы вышли, мы также получили доступ к определённым точкам для перевозки зерна на 2024 год», – рассказал министр.

Однако такой ответ не удовлетворил журналиста, который напомнил о планах на выход к Чёрному морю и захвату Крыма.

«При всём уважении, я разговаривал с президентом и другими людьми, цель состояла в том, чтобы вернуть земли в этом году. Во время летнего контрнаступления вы хотели добраться до Чёрного моря, в вашем правительстве даже были люди, которые говорили о возвращении Крыма к концу этого года. Так что если вы скажите, что вы многого достигли…» – с сомнением возразил ведущий.

Умеров начал оправдываться, что, на самом деле, планы не изменились, а 2023 год был успешной подготовкой к их осуществлению наступления в новом году. По словам чиновника, бравурные заявления о победоносных прорывах, на самом деле, были внутренней дискуссией командования, которая, правда, непонятным образом вырвалась в публичную плоскость.

«Я всё объясню. Стратегической целью всегда были границы 1991 года. Широко обсуждались военные задачи, которые на самом деле должны обсуждаться определённым количеством людей и управляться определённым количеством людей. Вот, почему как новый министр я приложил все усилия для планирования на 2024 год. Мы достигли результатов на 2023 год, мы сделали все необходимые приготовления», – лепетал украинский министр.

«Так какая цель на 2024 год. Вы крымский татарин, вы всё ещё будете говорить, что Украина вернёт Крым?» – не успокаивался журналист.

Умеров вновь не ответил ничего конкретного.

«Я уверен на сто процентов. И наша стратегическая цель добраться до международно-признанных границ, и мы способны сделать это вместе с партнёрами, с помощью партнёров», – сказал министр.