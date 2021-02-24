Так можно и агентом Путина стать: Карасёв сболтнул лишнее о 23 февраля

24.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Жители Украины продолжают праздновать и поздравлять друг друга с Днём защитника Отечества 23 февраля, хотя эта дата запрещена правящим режимом, а праздник перенесён на годовщину создания бандеровской УПА.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрю, что в Facebook все друг друга поздравляют с 23 февраля, как для частных людей – это праздник, но для государства это не праздник. Получается, что простые люди и государство живут в разных календарных реалиях, для меня это не удивительно, но это плохо.

Есть праздники нации, а есть праздники народа. Если у нас 23 февраля День защитника Отечества, такой же день, как и в России, праздник и выходной день, – это значит, что народ и нация тоже не совпадают. Нация в целом не совпадает с государством», – сказал Карасёв.

По его словам, 23 февраля остаётся праздником и для многих чиновников, однако они вынуждены скрывать это.

«Обычный человек в Facebook пишет, что он за 23 февраля, но, попав во власть, он никогда этого не скажет, а почему? Почему он это вынужденно делает, став президентом или государственным чиновником, это не естественно.

Потому что люди, когда попадают во власть, ради сохранения власти уже не празднуют те праздники, которые они праздновали как частные лица – это говорит о том, что политический класс оторван он простого народа», – заключил Карасёв.