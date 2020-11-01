«Так мы РФ не догоним» – в Киеве лихорадочно ищут «асимметричный» вооружённый ответ Москве

20.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Военного столкновения с Россией не избежать, поэтому Украине, неспособной противопоставить противнику равные силы, нужно будет готовить «асимметричный ответ».

К такому выводу пришли участники проходящей в Киеве конференции о проблемах перевооружения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слушая доводы относительно невыполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ), проблем, которые существуют, и несовершенства законодательной базы – практически всё повторяется из года в год, – заявил бывший замкомандующего ВМСУ, адмирал Игорь Кабаненко. – Я бываю на многих мероприятиях и продолжаю держать руку на пульсе, всё это продолжается и продолжается, когда больше – когда меньше на выполнение ГОЗа.

В этом году, по моей экспертной оценке, наибольшее невыполнение. И так во всём, что касается не только ГОЗа, а вообще всех оборонных программ».

«С точки зрения развития способностей ВМС, этот год потерян. Потому что, с одной стороны – «давайте строить симметричный подход» – вообще симметричное мышление во многих аспектах, не только в тактике, искусстве стратегии, «давайте мы будем симметричный флот создавать», но мы никогда, никогда не достигнем способностей России, относительно симметричного реагирования на море.

Это игнорируется, это не хотят воспринимать, что нужен асимметричный ответ, москитный флот становится запрещенным словом. Это мировая терминология, которая была определена между двумя войнами прошлого века как возможность малых платформ, соответственно оснащенных, эффективно противодействовать большим платформам морским, более оснащенным, с более мощным вооружением, и это доказано!» – сокрушался адмирал.

Спикера поддержал директор ООО «Радио Сатком Групп» Сергей Чепель.

«Я уверен, что победу в будущей войне (к сожалению, я подозреваю, что она таки будет) нам может обеспечить только комплекс под названием «асимметрия плюс технологическое преимущество». Так как количественное превосходство невозможно, потому мы должны обеспечить асимметрию и технологические преимущества, прежде всего, в плане управления войсками.

Я занимаюсь системами тактической связи, и меня удивляет, что нет никакого диалога», – пожаловался Чепель.

«Во главе угла управлять всем этим процессом должны системы управления войсками и системы управлением боем. Они должны формировать требования к системам связи, а не наоборот. Потому что сейчас у нас телега стоит впереди лошади», – признал участник конференции.