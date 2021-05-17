«Так не честно». Яценюк выклянчивает у Германии отказ от «Северного потока-2»

17.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Если Европа откажется от поставок газа через Украину в пользу «Северного потока-2», это будет большая несправедливость, поскольку Киев не прекращал поставок в ЕС, даже несмотря на «агрессию России».

Об этом на «Киевском форуме по безопасности» заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Северный поток-2» – это без сомнения антиевропейский, антиукраинский и пророссийский проект. Как премьер-министр, а потом как глава «Киевского форума по безопасности», я чётко заявлял, что этот проект подорвёт энергетическую стабильность и энергетическую безопасность Украины, Польши, Словакии и всей Европы.

Меня удивляет это лицемерие, поскольку можно ожидать, что Россия получит преимущество, если завершит этот проект. Ещё один циничный подход тех, кто поддерживает и защищает этот проект, заключается в нарративе, что он якобы усилит энергетический рынок Европы. Это неправда!» – заявил Яценюк.

«Россия – поставщик природного газа странам ЕС, но речь не в том, кто газ добывает, а в том, кто его поставляет, и Украина уже обеспечила транзит газа в Евросоюз. Мы это гарантировали и выполнили свои обязательства даже во время войны, после начала российской агрессии против Украины. Потому – это несправедливо! Я хочу сказать очень чётко – это нечестно со стороны наших европейских партнёров, в частности Германии», – жаловался экс-премьер.

«Понимаю, почему они решили ускориться с «Северным потоком-2». Поскольку после выборов через несколько месяцев у Германии будет другое правительство», – добавил Яценюк.