«Так не делается»: Трамп допустил большую ошибку, начав скрывать коррупцию Зеленского – Царёв
У Дональда Трампа есть обширный компромат на Зеленского и его окружение, но американский президент счёл его скрыть – и в итоге поплатится за это на выборах.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для того, чтобы иметь возможность с Зеленским жёстко поступать, надо было сформировать у американцев правильное к нему отношение.
Трамп, используя ЦРУ и ФБР, накопал коррупцию. Эти материалы в Соединённых Штатах, я знаю, сколько их туда передают с Украины, их пачками передают. Всё там есть», – сказал Царёв.
«Подними, сделай рабочую группу, возбудите уголовное дело, в суд передайте, опубликуйте. И тогда – да, всё было бы. Времени было достаточно. Но ничего этого не делалось.
И тогда бы у Трампа были бы развязаны руки, он мог бы сейчас что угодно делать с Зеленским, с Путиным подписывать.
А так за три недели до выборов в Конгресс начал что-то исполнять. Так не делается», – добавил он.
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