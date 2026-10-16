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У Дональда Трампа есть обширный компромат на Зеленского и его окружение, но американский президент счёл его скрыть – и в итоге поплатится за это на выборах.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы иметь возможность с Зеленским жёстко поступать, надо было сформировать у американцев правильное к нему отношение. Трамп, используя ЦРУ и ФБР, накопал коррупцию. Эти материалы в Соединённых Штатах, я знаю, сколько их туда передают с Украины, их пачками передают. Всё там есть», – сказал Царёв.