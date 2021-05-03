Так не доставайся же ты никому, или первомайский презент Зеленскому от Верховного суда

03.05.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Пока народ праздновал кто Первомай, кто Пасху, украинский суд в очередной раз доказал, что умеет удивлять. 1 мая Большая палата Верховного суда отменила протокол ЦИК, признавший победителем скандальных довыборов по прикарпатскому округу №87 кандидата от партии Зеленского и известного спортсмена силовых единоборств Васыля Вирастюка. Победу последнего оспорил ближайший конкурент – выдвиженец партии «За будущее» и совладелец прикарпатского курорта «Буковель» Александр Шевченко.

Судьи приняли во внимание массу грубых нарушений во время подсчета голосов, который не единожды останавливался из-за отсутствия председателя и членов окружного избиркома от «Слуги народа». В ночь на 1 апреля подсчет голосов возобновили, на следующий день у здания избиркома выставляли непонятную вооруженную охрану, а в здании присутствовали сотрудники СБУ.

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Признав противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе, Верховный Суд открыл дорогу повторным выборам по этому округу. А сам Вирастюк рискует так и не попасть в сессионный зал Рады на улице Грушевского в Киеве.

Если, конечно, лоббисты из президентского офиса, грубо продавившие избрание спортсмена с минимальным перевесом голосов, не проявят теперь таких же чудес изобретательности в плане формального и неформального давления на суд, чтобы переиграть спорное решение уже в порядке апелляции.

Сам факт принятия такого решения Верховного суда примечателен сразу по нескольким соображениям.

Во-первых, это очередной участок в линии фронта между Зеленским и судебной системой Украины, в последние месяцы коллективно обороняющейся от волюнтаристских наскоков президентской администрации. Теперь к Конституционному и киевскому окружному апелляционному судам, открыто фрондирующим с Банковой, добавился еще и суд Верховный. И что теперь прикажете Зеленскому – и его пинками разгонять?

Во-вторых, это явный сигнал о том, что кажущаяся всесильность офиса президента во главе с Ермаком – явление во многом иллюзорное. Эти ребята отнюдь не все и вся контролируют, раз нашлись интересанты, сумевшие судей ВС мотивировать настолько, чтобы те собрались в выходной день и оперативно вынесли решение, крайне невыгодное президенту и ставящее крест на и без того с трудом выстраданной победе на Прикарпатье.

Офис президента оказался далеко не всесильным.

Фактически это вызов Зеленскому и его амбициям. А заодно и сигнал западным кураторам украинской власти, и без того недовольным тем обстоятельством, что суды в Незалежной все еще достаточно независимы от внешнего управления.

И хотя в данном случае внешнее управление соревнуется с управлением телефонно-коррупционным, получается такой парадокс: горстка коррумпированных судей – это все, что осталось от украинского суверенитета. Все остальные ветви власти западные кураторы подмяли под себя столь основательно, что какая либо перспектива выбраться из внешней зависимости там не просматривается, сколько не тасуй руководящие кадры.

Ну и на улице бизнес-партнеров Игоря Коломойского, с которыми связывают партию «За будущее», на чьей стороне выступил Верховный суд, сейчас маленький праздник. Решение суда не сделает хозяина «Буковеля» депутатом, но и перед Вирастюком может закрыть двери Рады. Как говорится, так не доставайся же ты никому. В условиях, когда бабло не может победить зло, тоже какой-никакой, а результат.