После возвращения Крыма в родную гавань – курортным краем, «морем» для украинских чиновников среднего ранга и силовиков стала Херсонская область. Сюда они вкладывали свои сверхприбыли, полученные от разворовывания бывшей Украины. Здесь прятали «концы» своих преступных схем.

Одесская область – тоже Причерноморье. Но в Одессе весь преступный бизнес, контрабанда, наркоторговля, проституция, торговля людьми и их органами – все это давно является «ветчиной» государства и распределено строго среди его уполномоченных лиц рангом повыше. Херсонская область в этом смысле по интереснее и посвободнее. Была.

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У Херсонской области есть свое черноморское побережье – Скадовский район. Здесь развит курортный бизнес. И здесь же украинские чиновники и силовики покупали и строили себе недвижимость у моря. Но, кроме черноморских пляжей, значительную часть левобережной Херсонщины занимает уникальный заповедник – Кинбурнский полуостров (Кинбурнская коса – его северо-западная часть).

Кроме уникального леса, сотен видов редких птиц, огромного количества рыбы и того, что с юга полуостров омывается соленым заливом Чёрного моря, а с севера – пресным Днепро-Бугским лиманом, полуостров интересен ещё и тем, что часть его относится не к Херсонской, а к Николаевской области. То есть, контроль Русской армии за полуостровом не даёт Зеленскому объявить о «полной деоккупации» Николаевской области, получив соответствующие «бонусы» на Западе.

И не давал украинскому режиму включить Николаевский порт в «зерновую сделку».

Зато николаевским чиновникам и силовикам ситуация давала ощутимую прибавку к выплатам – ведь формально они служат на территории воюющей области. При этом оставаясь на материковой части – практически в полной безопасности. Так что тут интересы режима и его исполнителей на местах серьёзно расходятся.

Кинбурнский полуостров – уникальный заповедник. Поэтому все «украинское» время лакомым местом для размещения дач коррупционеров. Более того, украинской полиции на полуострове практически не было, а редкий участковый всегда попадал на содержание местных воротил. Вот и превратился район в своеобразную пиратскую «Тортугу». Контрабанда лекарств и наркотических средств? Пожалуйста! Незаконный экспорт уникальных местных солей с микроэлементами (идентичных солям Мертвого моря) в Европу? Легко! Захват земель заповедника и перепродажи иностранцам? И это здесь налажено! Даже рабство – у украинского депутат Дюмина, державшего бизнес на косе, люди работали за еду. А привозили этих людей через Днепро-Бугский лиман на многочисленных плавсредствах, зарегистрированных на Дюмина. А рядом с дюминскими владениями – лагерь «правосеков».

Русская армия весь это преступный бизнес прекратила. Естественно, что все, кто был с этим бизнесом связан, русскими недовольны. Вот и корректирует огонь по нашим позициям. И передают информацию в Николаев. Где расположен 73-й центр сил специальных операций противника. 73-й центр ССО и база на острове Майский плотно контролируется английскими спецслужбами. «Украинские» ДРГ, которые регулярно пытаются высадиться на нашу сторону, пользуются хорошим оборудованием. И говорят по-английски.

Кинбурнскую косу защищает батальон казачьей добровольческой бригады «Дон». И, хотя оборонительные позиции не всегда удобны, казаки держат землю крепко. Периодически «дотягиваясь» и на правый берег – поражая склады и сосредоточения вражеских войск. Кстати, казаки и кормили местных своим сухпайком во время затопления, когда сложно было доставлять продукты в сельские магазины.

Теперь, не видя возможности захватить Косу, украинцы начали действовать по своей старой схеме – «так не доставайся же ты никому» – артиллерия ВСУ теперь просто жжёт уникальные леса Кинбурнского полуострова. Чтобы обвинить Россию в уничтожении экологии. А вот разрушение владений украинских воротил украинской артиллерией режим Зеленского будет возмещать за счёт налогоплательщиков – договорённость об этом уже достигнута.

Так что, как и в Запорожской, так и в Херсонской области происходит одно и то же – кроме освобождения народа от тупого украинского национализма с его запретами всего русского, наши войска разрушают украинские коррупционные схемы и мафиозный бизнес киевского режима.