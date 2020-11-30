Так не победим: Как Турция и Запад переигрывают Россию в Молдове

30.11.2020, Москва, Михаил Рябов

Активизация прозападных сил в Молдове против Приднестровья совпала с ситуацией, когда Россия растеряла многие свои позиции и в Кишиневе, и в Тирасполе. Об этом в своем блоге рассказывает российский политолог Олег Бондаренко, недавно посетивший бывшую советскую республику.

Эксперт отмечает, что в регионе, считавшимся зоной интересов Москвы, сегодня более активно работает не только Запад, но и Турция, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Итак, за прошедшие пять лет России у «русских ворот на Балканы» стало значительно меньше. Все интеграционные устремления и периодическая готовность к подвигам (типа референдума о вхождении в Россию или Таможенный Союз) местных автономистских элит в Гагаузии и даже Приднестровье помножены на ноль патологическим нежеланием отечественных чиновников что-либо реально для этого предпринимать и как-либо их поддерживать.

Последний детский сад, построенный Россией в Тирасполе, был открыт в 2015 году. В кишиневском музее Пушкина недавно обвалилась крыша и пришлось вручную спасать и без того не сильно богатое наследие «нашего всего» в Молдове. При этом сами сотрудники музея – эти последние из могикан «русскомирцы» – собирают деньги на …корм для кошек, а крышу латают своими руками», – рассказывает Бондаренко.

«Молодёжь в Приднестровье чаще смотрит в сторону Бухареста или Киева, чем Москвы. Изменения в тираспольском властном дуумвирате Казмалы-Гушан (совладельцы фактического хозяина Приднестровья группы «Шериф») в пользу второго в силу его бизнес-ориентации на Бухарест уменьшают связь ПМР с Москвой.

На парламентских выборах 29 ноября в Верховный Совет ПМР в 23 из 33 округов до последнего момента был выдвинут один-единственный кандидат (от «Шерифа», разумеется). От России, в отличие от прошлых выборов-2016, здесь нет никого», – продолжает эксперт.

«Гагаузия, проводившая при прежнем башкане (главе) Михаиле Формузале в неспокойном феврале 2014го референдум о вхождении в Евразийский Союз в случае «унии» Молдовы с Румынией, на полных порах становится де-факто анклавом Турции – Анкара строит здесь магистраль в единственный имеющий выход к Чёрному морю молдавский порт Джурджулешты, строит больницы и школы, детские сады и стадионы, культурные центры и библиотеки.

При этом все фискальные полномочия нынешняя глава Гагаузии Ирина Влах передала Кишинёву, оставив от автономии только вывеску. Что не мешает ей регулярно ездить в Анкару на встречи с «султаном» Эрдоганом и находиться в прямой от него зависимости. Но это не её вина – это вина Москвы, ничего серьёзного ей не предложившей», – считает политолог.

«Кстати, стадион в гагаузской столице Комрате изначально не входил в планы реконструкции Турецкого агентства по сотрудничеству (TIKA). Просто когда на него сели два вертолёта Эрдогана во время недавнего визита последнего у стадиона улетела часть кровли. Увидев это досадное недоразумение, «султан» тут же распорядился своей челяди отреставрировать его по полной программе.

Не стоит удивляться – ещё в период активного сепаратизма начала 90-х, когда на въезде в Гагаузию стояли автоматчики и власть Кишинёва на неё не распространялась, ежемесячно из Турции приезжали эмиссары с несколькими мешками наличных денег – так осуществлялся бюджетный процесс автономии с 1991 по 1994 год.

Теперь же турки проводят здесь свою гуманитарную политику весьма любопытным образом:

за счёт турецких НКО в Комратском госуниверситете на русском языке обеспечивается обучение студентов из турецкой провинции, что позволяет не всасывать, а сеять новые кадры. Потому как таким студентам нужны не столько новые знания, сколько согласные студентки. А это ведёт к коренизации и созданию новых турецкоориентированных семей.

Как если бы аспиранты из Северодвинска или Сургута ехали учиться в Минский или Тираспольский госуниверситет. Что значительно повышало бы их шансы после обучения остаться там и стать новыми носителями идей «русскомирства», – пишет Бондаренко.

В отличие от Турции, Москва проявляет пассивность, еще раз подчеркивает автор.

« Москва продолжает традиционно всасывать в себя любые заинтересованные кадры из бывших постсоветских республик, тем самым опустошая прежние пространства цивилизационного доминирования. Ведь возвращаться после обучения в Москве в своё молдавское/белорусское село найдётся не много желающих. И на их место придут другие ребята, не питающие сантиментов к России. Это самый верный путь к тому, чтобы опустошить от любого возможного присутствия всё постсоветское пространство.

Ибо как говорят некоторые «знатоки» – «а чего, им нужно, пусть они и парятся, нам по барабану». Так не победим», – резюмирует Бондаренко.