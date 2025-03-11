«Так не работает: они хотят воевать только чужими руками» – американский офицер об убеждённых бандеровцах
Бежавшие на Запад бандеровцы хотят продолжать войну против России только руками своих соотечественников, но чтобы опасность не коснулась родни.
Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Во время лыжного отдыха Вэнса протестующие с украинскими флагами… почему-то там были и флаги трансгендеров, кричали, и всю его семью, жену и маленьких детей, надо было эвакуировать. Это не помогает ситуации. Теперь, когда он гулял со своей трехлетней дочкой, тоже они налетели на него, и дочка его испугалась. Это не так делается.
Он вышел и с ними разговаривал. И он говорит: «Послушайте, что вы хотите? Я вижу, тут много здоровых парней. Езжайте, воюйте». Израильтяне, как только 7 октября случилось, 300 тысяч израильтян в течение недели вернулись [в страну], достали свои формы – и поехали на войну. Езжайте, воюйте, а то вы здесь сидите кричите», – возмутился Табах.
Он подчеркнул, что многие агрессивно настроенные украинцы хотят продолжать войну только чужими руками.
«Я вам честно скажу, у меня десятки знакомых просят – позвони этому генералу, чтобы у меня там сын, у меня брат, у меня муж, чтобы его не перевели туда, чтобы в Курск не послали, чтобы туда не посадили, может быть перевели.
Я говорю – подождите, вы же говорите, что нельзя переговоры, нельзя останавливаться. Вы, с одной стороны, мне говорите, что надо продолжать драться, но не вашему сыну, не вашему мужу. Его куда-нибудь там в тыл я должен помочь перевезти. Понимаете, я говорю, так не работает. Или, если вы говорите, что надо продолжать воевать – воюйте», – добавил капитан.
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