«Так не работает: они хотят воевать только чужими руками» – американский офицер об убеждённых бандеровцах

Вадим Москаленко.  
11.03.2025 16:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Бежавшие на Запад бандеровцы хотят продолжать войну против России только руками своих соотечественников, но чтобы опасность не коснулась родни.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавшие на Запад бандеровцы хотят продолжать войну против России только руками своих соотечественников, но...

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«Во время лыжного отдыха Вэнса протестующие с украинскими флагами… почему-то там были и флаги трансгендеров, кричали, и всю его семью, жену и маленьких детей, надо было эвакуировать. Это не помогает ситуации. Теперь, когда он гулял со своей трехлетней дочкой, тоже они налетели на него, и дочка его испугалась. Это не так делается.

Он вышел и с ними разговаривал. И он говорит: «Послушайте, что вы хотите? Я вижу, тут много здоровых парней. Езжайте, воюйте». Израильтяне, как только 7 октября случилось, 300 тысяч израильтян в течение недели вернулись [в страну], достали свои формы – и поехали на войну. Езжайте, воюйте, а то вы здесь сидите кричите», – возмутился Табах.

Он подчеркнул, что многие агрессивно настроенные украинцы хотят продолжать войну только чужими руками.

«Я вам честно скажу, у меня десятки знакомых просят – позвони этому генералу, чтобы у меня там сын, у меня брат, у меня муж, чтобы его не перевели туда, чтобы в Курск не послали, чтобы туда не посадили, может быть перевели.

Я говорю – подождите, вы же говорите, что нельзя переговоры, нельзя останавливаться. Вы, с одной стороны, мне говорите, что надо продолжать драться, но не вашему сыну, не вашему мужу. Его куда-нибудь там в тыл я должен помочь перевезти. Понимаете, я говорю, так не работает. Или, если вы говорите, что надо продолжать воевать – воюйте», – добавил капитан.

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