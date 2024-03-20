«Так нечестно» – Климкин обиделся на США за предложение «допомоги» в кредит

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Возобновление военной и финансовой помощи Украине в кредит, на чём настаивают республиканцы США – очень «нечестная история». Однако можно пойти на хитрость и одурачить американское общество, сделав грант частичным.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что требовать от Украины воевать за какие-то кредитные деньги – это неправильно. Нечестная история. Если им политически нужно показать, что часть мы получаем в кредит, и это разблокирует помощь достаточно быстро, ну, может это и цена, которую нужно заплатить. Но я всё равно считаю это неправильным», – заявил Климкин.

Он добавил, что Украина в интересах США ослабляет Россию.

«Потому что то, что мы делаем, это не только вопрос общих ценностей, это также вопрос фундаментальных американских интересов. И если Россия усиливается – это фундаментальная проблема для Штатов, в том числе через призму Китая, который Россию использует и последовательно, как минимум, экономически поддерживает. Потому эта история и для американцев имеет определённые ставки, и принудить Украину получать всю помощь в виде какого-то кредита – я не считаю, что это правильная и честная история», – жаловался экс-министр.