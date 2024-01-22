«Так нельзя» – Чадаев о реакции РФ на террористические обстрелы ВСУ

Любовь Смирнова.  
22.01.2024 17:49
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Удары ВСУ по мирным городам органично встроены в военно-стратегическое планирование и направлены на то, чтобы заставить российские войска долбиться в укрепрайоны, а не наступать на стратегически выгодных направлениях. За 8 лет Минских соглашений все привыкли к тому, что русские стерпят, потому что рассчитывают в итоге договориться.

Об этом в эфире «Радио Комсомольская правда» заявил политолог, автор телеграм-канала «Чадаев» Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары ВСУ по мирным городам органично встроены в военно-стратегическое планирование и направлены на то,...

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«Из интересного, я бы обратил внимание вчера что Гутерриш (генсек ООН) сквозь зубы всё-таки признал это преступлением. Понятно, что ООН в общем лежит под американцами и как правило молчит в таких ситуациях. Поэтому капля камень точит. Надо каждый факт террора, каждый факт вот такого убийства гражданских фиксировать и обязательно выносить в международную повестку.

Нельзя сдаваться, так вздохнуть, что они вот такие, и поехали дальше. Нет, это неправильно. Опять же, чему нас тоже научила эпоха инклюзивной демократии – надо поднимать вой по каждому случаю. Дитя не плачет – мать не разумеет», – считает эксперт.

По его оценке, с 2014 года внимание мировой общественности обходило стороной войну на Донбассе в угоду Минским соглашениям.

«Мы 8 лет жили в режиме Минских соглашений, в том числе и пытаясь, чтобы они как-то соблюдались, закрывать глаза на регулярно происходящие такие обстрелы. И в общем, это нам до сих пор аукается – мы их приучили к тому, что русские всё спустят, что поскольку русские заинтересованы, в конечном счёте, в том, чтобы договориться, они будут спускать с рук. Может быть для порядка Небензя выступит с гневной обличительной речью. И этим всё и закончится, таким вот выражением озабоченности. Так нельзя», – подчеркнул Чадаев.

По его мнению, смысл этих обстрелов только на первый взгляд не имеет ничего общего с военной тактикой.

«Это только кажется, что эти обстрелы не имеют военного смысла и призваны только оказать психологическое воздействие на нас, вывести нас из равновесия. На самом деле мы имеем дело с уникальным случаем, когда систематический террор органично встроен в структуру военно-стратегического планирования.

Почему они бьют по мирным регулярно и в Донецке, и в Белгороде, и так далее? Они тем самым вынуждают наши Вооруженные силы вместо того, чтобы наступать на перспективных для атаки направлениях долбится в укрепрайоны, где нам в общем каждый метр даётся с большими потерями, только для того, чтобы уменьшить возможности обстрелов городов, которые находятся в зоне досягаемости ствольной артиллерии.

Удивительная история. Это очень людоедская логика, но она работает. Она работает, потому что нашим Вооружённым силам приходится корректировать свои планы и долбиться в Авдеевку, а не наступать под Купянском», – заключил политолог.

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