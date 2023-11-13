«Так в Новороссии порядок не навести»: на новых территориях царит бюрократия

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Обустройству и благоустройству на новых территориях РФ мешает забюрократизированность документальных процедур, не отвечающих требованиям военного времени. Чиновники мирного времени должны уступить место комиссарам, способным разобраться с ворохом накопившихся проблем.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю основную проблему для новых регионов и в целом нашей страны – огромную забюрократизированность. Слишком много законов, подзаконных актов, разных нормативно-правовых актов и проверяющих. С одной стороны, наверное, нужно следить, как расходуются средства. Но ведь люди постоянно задают вопросы, почему у нас осенью ведутся основные ремонтные работы и асфальт укладывают? Ответ всегда один – это не потому, что какие-то там злые или там не очень хорошие люди этим занимаются, а потому что – пока там доведены бюджетные лимиты, пока орган исполнительной власти получил все необходимые полномочия, подготовил конкурсную документацию, проводит торги и аукционы летом, когда нужно всё делать. Потом заключают соответствующие контракты, подписывают, и осенью, если вы победили, выходите на объект. Великий человек Виктор Степанович Черномырдин в своё время сказал: хотим, как лучше, получается, как всегда», – пояснил Малькевич.

По его словам, в новых регионах эта проблема стоит ещё острее, потому что там большое количество неотложных проблем и вопросов, которые надо решать «с колес».

«Я много раз говорил, и позиция Общественной палаты известна: надо просто, чтобы законодатели как-то повнимательнее нас услышали. А для этого они должны бывать, что называется, на передовой, во всех смыслах этого слова. Нам объявлена война. Коллективный Запад ведёт войну против нашей страны, и прокси войну руками украинцев на фронте – информационном, экономическом, санкционном. И, находясь в таких условиях, надо, как минимум, вводить мораторий на все эти 44 ФЗ, потому что они с нами воюют, а мы, чтобы, например, информационные патроны получить, должны проводить процедуры. То есть, они платят наличными, а мы сидим и говорим: да, да, Ваня, держись, через два месяца мы тебе какую-то помощь подвезём. Ну это неправильно! Так не должно быть!» – подчеркнул Малькевич.

Он считает, что не только в новых регионах или прифронтовых нужно менять процедуру решений с мирного на военный уклад.

«В принципе, вы можете находиться в самом старом регионе, в российской глубинке, где-нибудь под Уралом или за Уралом, но какая разница? Экономические последствия той войны, которую против нас ведут ненавидящие нас люди из Брюсселя, Лондона, Вашингтона – всё равно ощущаются, и неправильно жить по старым законам и правилам, делая вид, как будто бы вот, ничего не происходит», – указал сопредседатель координационного совета ОП.

«Я об этом говорил, и неоднократно. Мы вместе с коллегой, известным журналистом, тоже членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном вывели этот термин: «чиновники мирного времени». Это в отрицательной коннотации идёт. Это значит, что вы можете быть отличным чиновником, великолепным депутатом, знающим юристом, экономистом, но вы про другое. Вы про многолетнее планирование мирных процессов в мирное время. А сейчас другая ситуация. Тут нужны такие образы, как комиссары в кожанках, которые готовы круглосуточно разруливать накопившийся ворох проблем», – заключил Малькевич.