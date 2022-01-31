Так плохо не было никогда, – эксперт о ситуации на Украине

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Новости Украины

Ситуация на Украине – худшая за весь период ее т.н. «независимости». Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил профессор Института журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, большое количество населения страны находится за чертой бедности, кризис усугубляется ситуацией в энергетике. При этом на помощь Запада рассчитывать не стоит.

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«Продуктовая корзинка дорожает. По утрам посмотрите количество пенсионеров, которые не могут себе купить, потому что ищут, где скидка. Теперь будет драка за продуктовые карточки. Так плохо не было никогда за 30-ть лет независимости. Предстоит Зеленскому с этим столкнуться. Как мы переживем февраль – я не знаю, я не буду апокалипсис тут разводить. Даже если переживем февраль, никуда не денутся энергоносители – Россия будет с нами делать все, что она посчитает нужным, и не надо думать, что Британия нам поможет – Британия газ сюда не потянет, это понятно», – заявил Василенко.