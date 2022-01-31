Так плохо не было никогда, – эксперт о ситуации на Украине

31.01.2022  14:40 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Дзен, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Ситуация на Украине – худшая за весь период ее т.н. «независимости». Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил профессор Института журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, большое количество населения страны находится за чертой бедности, кризис усугубляется ситуацией в энергетике. При этом на помощь Запада рассчитывать не стоит.

Ситуация на Украине – худшая за весь период ее т.н. «независимости». Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Продуктовая корзинка дорожает. По утрам посмотрите количество пенсионеров, которые не могут себе купить, потому что ищут, где скидка. Теперь будет драка за продуктовые карточки.

Так плохо не было никогда за 30-ть лет независимости. Предстоит Зеленскому с этим столкнуться. Как мы переживем февраль – я не знаю, я не буду апокалипсис тут разводить.

Даже если переживем февраль, никуда не денутся энергоносители – Россия будет с нами делать все, что она посчитает нужным, и не надо думать, что Британия нам поможет – Британия газ сюда не потянет, это понятно», – заявил Василенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть