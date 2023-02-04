Так победим: Чиновники украли у военных миллионы, обмундирование и тушенку

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Я даже не вспомню, сколько раз за прошедший год я писал о печальном состоянии т. н. бойцов теробороны и прочих бандформирований под лейблом ВСУ — летом они порванные шлепанцы изолентой к ногам приматывали, зимой и вовсе попрятались, боясь отправки на фронт. «А почему?» (голосом охранника Бородача из «Наша Russia»). Ведь СМИ полны духоподъемными роликами с толпами добровольцев у военкоматов (ха-ха). Тем более что на еду и супероружие нового поколения им буквально весь мир скидывается — знай только, поражай врага снаряжением и количеством. Но отчего же редеют ряды?..

Так, бинго! Похоже, долгоносик опять.

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Два дня в Одесской областной военной администрации шли обыски — СБУ, ГБР, управления стратегических расследований Нацполиции, прокуратуры (причем, это уже вторая волна). И что же следователи во время них обнаружили? Одновременно с тем, что новых шлепанцев хотя бы зимой у тероборонцев и военнослужащих не прибавилось, у чиновников прибавилось больше десяти миллионов — и это лишь по предварительным данным, когда найденные бумажные деньги грузили бочками, еще не добравшись до оффшоров.

Но цимес не только в шлепанцах — голодающие чиновники сперли у «героев обороны»… даже тушенку. Подозрение в этом было предъявлено вице-губернатору Одесской области Олегу Муратову, который уже фигурирует в криминальном производстве о взятке… директору департамента финансов той же ОВА (ну прелесть же!). Расследуемое дело так и называется «О закупке тушенки без тендера и по завышенной цене». Муратов, прикрываясь всеукраинским проектом авторства Зеленского «Соседи», якобы оказывал помощь фронтовым регионам. Схема вроде прозрачная: закупить продукты на средства областного бюджета и передать в гуманитарный штаб, а штаб — уже фронтовикам, кому важнее, НО!

«Вместо того, чтобы направлять выделенные правительством Украины средства на нужды местного населения и военных, чиновники областной военной администрации разработали схему их присвоения: товары покупали по ценам, которые значительно выше рыночных, а полученную разницу распределяли между всеми участниками сделки», — говорится в сообщении Главного следственного управление Нацполиции в Одесской области.

По словам и. о. главы нацполиции Украины Ивана Выговского:

«Одесской области было выделено 500 миллионов гривен на закупку продовольствия и еще 106 с лишним миллионов — на закупку специального снаряжения и военного обмундирования для подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований».

И опять НО!

«Только по одному договору на закупку продуктов питания фигуранты заработали более семи миллионов гривен».

До других договоров просто руки еще не дошли — следствие продолжается.

Помимо замглавы ОВА, подозрения по данному делу предъявлены директору департамента финансов ОВА, депутату облсовета, бывшему сотруднику аудиторской службы и директору компании, поставляющей тушенку.

И тут еще так совпало, что в пресс-службе Государственного бюро расследований сообщили еще о пяти задержаниях одесских военных чиновников, также — совершенно случайно! — «отвечающих за поставки продовольствия в части»:

«Злоумышленники завладели более чем 4,6 миллионами гривен, разделив их между собой. Они вносили недостоверные данные в отчетность о поставках продовольствия войскам, затем списывали несуществующие продукты, якобы их уже съели солдаты. Также они завышали стоимость этих виртуальных поставок, в частности завышали цену на яйца до 17 гривен за одну штуку [6-7 гривен — цена в супермаркетах]. Во время обысков у участников схемы нашли миллион гривен наличными, оружие, боеприпасы, взрывчатку, «черную бухгалтерию». Участников группы заключили в СИЗО».

В этом деле также фигурируют чиновники ОВА, но что удивительно — не фигурирует сама «главрыба», то есть военный гауляйтер Одесской области, бывший командир карательного батальона «Айдар» Максим Марченко. Нечто подчиненные его просто облапошили? Его — садиста, убийцу, героя Украины», орденоносца — аж 12 государственных наград! Химичили у бедолаги под носом, пока он личную тушенку на фронт отсылал…

Вот как Марченко отреагировал на позорище во время войны во вверенной ему администрации:

«Сейчас по всей Украине проводится ряд масштабных оперативно-следственных мероприятий, направленных на борьбу с внутренним врагом и очищение органов власти от коррупционеров и предателей. Хочу подчеркнуть, что неприкосновенных ни в администрации, ни в области нет, и каждый должен и будет нести ответственность за свои поступки согласно законам Украины!».

Одно только непонятно — это он кристально чистый, или ему просто официально воровать позволено, в отличие от иных чинуш, доставшимся айдаровцу в наследство от «злочинной влады»?

А вообще такими темпами пусть воюют — так победят!..