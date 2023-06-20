«Так Путина не победить» – предатель Илларионов требует пересмотра санкций

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Несмотря на все наложенные санкции и военный конфликт с Украиной, западу не удалось свалить Россию, экономика которой продолжает расти.

Об этом в эфире признанного иноагентом «Радио Свобода» заявил эмигрировавший в США экс-советник президента России, нацпредатель Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что российский ВВП в 2022 году, за этот год острейшей полномасштабной стадии войны, увеличился почти на четыреста миллиардов долларов, или почти на 21%. В условиях такого рода военных действий – это беспрецедентное явление. В то же самое время украинский ВВП в долларовом измерении, в силу того, что происходит на украинской земле, сократился на 25%. И, таким образом, соотношение потенциалов девять к одному в пользу России, какое было в 2021 году, в 2022 году составило пятнадцать к одному», – сказал Илларионов.

По его мнению, Запад должен усилить экономическое давление на Россию.

«Такого рода тенденции в экономических потенциалах внушают Путину надежду на успешное продолжение войны на истощение. Что бы ни делали героические ВСУ, как бы они ни сопротивлялись противнику и каких бы они успехов ни добивались, если сохранится такого рода диспаритет, когда агрессор экономически будет становиться сильнее, а жертва агрессии – слабее, то эта война может стать не просто долгой, а бесконечной», – беспокоился он.

«У Путина нет никакого интереса прекращать такого рода войну на истощение. Поэтому одной из важнейших задач для международного сообщества, прежде всего, и для западных союзников Украины, является радикальный пересмотр санкционной политики за последние пятнадцать месяцев», – добавил эмигрант.