Так себе «нейтралитет»: Ирландия все больше становится кузницей для европейского милитаризма

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Нейтральная Ирландия становится центром развития военных технологий спешно милитаризирующегося Евросоюза, утверждает британская Financial Times.

«С увеличением оборонного бюджета ЕС у ирландских высокотехнологичных компаний выросли заказы на разработку технологий двойного назначения. В первую очередь речь идет об искусственном интеллекте, различных системах слежения и обнаружения объектов», – говорится в публикации.

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Как отмечает издание, стремительное развитие ирландского рынка технологий двойного назначения имеет две предпосылки.

Первая — заявления США о том, что в случае военной угрозы Штаты не будут защищать своих союзников в Европе.

Вторая — военный нейтралитет Ирландии вместе с ее благоприятной налоговой политикой, благодаря которой в страну вошли крупнейшие технологические компании мира.

«Для ирландских компаний в сфере радаров, искусственного интеллекта и технологий слежения открылись новые возможности в обороне и безопасности. Поэтому именно здесь больше всего приоритетных претендентов на освоение огромных бюджетов ЕС в этом секторе», – пишет FT.

Так, компания Provizio создает датчики для обнаружения препятствий. В гражданской жизни их технология используется в автомобилях для предотвращения аварий. Основатель и генеральный директор Provizio Барри Ланн отметил, что интерес к его технологии вырос в десять раз за последние пару месяцев. Отчасти благодаря новому рынку оборонной техники, где разработка используется для определения безопасных маршрутов военных конвоев и беспилотной техники.

Ланн сказал, что в прошлом компании уже предлагали военное использование своей продукции, в том числе для украинских беспилотников. Но в прошлом он всегда отказывался. «Теперь мы начали немного больше реагировать на запросы, не связанные с оружием», — сказал он.

Базирующаяся в Дублине компания VRAI, которая использует искусственный интеллект для обучения сотрудников оффшорной ветроэнергетики и авиации, также расширяет свою деятельность из гражданской в военную сферу.

«Мы не оборонная компания, у нас просто большой спрос со стороны аэрокосмического, оборонного секторов и секторов безопасности», — сказал исполнительный директор Пэт О’Коннор. — Возможность очевидна… Мы [в Ирландии] можем быть лидерами в технологиях двойного назначения».

Компания Cathx Ocean занимается подводной фотографией. Анализ этих данных с помощью искусственного интеллекта позволил сократить время, необходимое для обследования критически важной инфраструктуры морского дна. Треть проектов компании уже ориентирована на военные цели.

«Это определенно растущая отрасль», — сказал исполнительный директор Cathx Ocean Адриан Бойл. Он добавил, что ожидается, что рынок подводных автономных аппаратов вырастет на 20% в ближайшие четыре-пять лет.

Отмечается, что власти Ирландии заинтересованы в привлечении инвестиций гигантов европейского ВПК в свою экономику.

«Для нас имеет смысл развивать наши возможности в области кибербезопасности. Это будет способ помочь Европе в повышении устойчивости», — сказал Малкольм Бирн, представитель по инновациям в крупнейшей правительственной партии Ирландии Fianna Fáil.

Несмотря на публичные заявления местных политиков, их коллеги в Великобритании и других странах ЕС критикуют Ирландию за то, что, несмотря на большой профицит бюджета, страна имеет самый маленький оборонный бюджет в ЕС, вместо этого используя средства соседей и партнеров.

«Но Ирландия имеет стратегическое значение для безопасности Англии и Европы. Морская акватория в семь раз больше суши. И около трех четвертей кабелей в северном полушарии лежат в водах Ирландии или вблизи них. Уже сейчас разведка регулярно обнаруживает российские корабли вблизи кабелей. Но ирландский военно-морской флот может использовать для патрулирования только два корабля одновременно», – говорится в материале.

Что касается противовоздушной обороны, то Ирландия делает ставку на сотрудничество с Великобританией, поскольку не является членом НАТО и не планирует менять свою политику военного нейтралитета.