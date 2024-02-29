Так себе срок: крымский фанат религиозных экстремистов решил не раскаиваться в суде

Любовь Смирнова.  
29.02.2024 19:17
  (Мск) , Кировское
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Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия


Жителя города Старый Крым осудили на 14 суток ареста за публичную поддержку террористической организации – политической партии «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в РФ.

Решение вынес Кировский райсуд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Жителя города Старый Крым осудили на 14 суток ареста за публичную поддержку террористической организации...

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50-летний Ленур Факриквич со своей личной страницы социальной сети «Одноклассники» поставил «класс» фотографии, на которой изображена символика «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

«Своими действиями он публично продемонстрировал символику организации, которая признана террористической и её деятельность запрещена на территории Российской Федерации», – говорится в решении суда.

В судебном заседании правонарушитель свою вину не признал.

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