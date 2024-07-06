«Так сколько у нас под ружьем?» На Украине переругались из-за подсчета мобилизационного потенциала ВСУ

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На Украине подсчитали свой мобилизационный резерв. Правда, как обычно, не сошлись во мнениях.

Так, депутат от «Слуги народа» Дмитрий Наталуха заявил, что на Украине имеется резерв в 11,1 млн мужчин от 25 до 60 лет, которых потенциально можно мобилизовать в ВСУ. Из них имеют бронь от мобилизации только 565 тысяч.

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По его словам, остается открытым вопрос, сколько из этих 11,1 миллионов военнообязанных. Депутат предположил, что около 1,5 млн могут иметь инвалидность, «хотя полноценной статистики к сожалению у нас в стране никто не ведет».

«Мы получим цифру в грубо говоря 10 млн военнообязанных мужчин», — заявил Наталуха и добавил, есть что из них, конечно, часть уже, служит, а «часть уже за границей».

Также он отметил, что по последним данным налоговой на Украине официально трудоустроено около 2,6 млн мужчин — это наемные работники мобилизационного возраста.

На основании таких подсчетов депутаты-коллеги Наталухи уже начинают фантазировать о том, сколько пушечного мяса понадобится ВСУ в ходе нынешней мобкампании, чтобы стабилизировать фронт.

Количество мобилизованных превышает ожидания Генштаба, власть удовлетворена такими темпами, — уверяет нардеп нардеп и секретарь оборонного комитета Рады Костенко. Он говорит, что если темпы не изменятся, то уже до конца лета ВСУ получат 200 тысяч новобранцев.

Похожие данные недавно обнародовала немецкая газета Die Welt. Согласно ей, Украине до конца года нужно мобилизовать 200 тыс. мужчин, чтобы покрыть потери и создать новые бригады в ВСУ. Для этого каждые три месяца необходимо набирать не менее 50 тысяч человек.

Известная своими наездами на руководство Генштаба ВСУ нардепка Марьяна Безуглая опровергает слова Костенко как перевыполнении планов по мобилизации, так и о возможной демобилизации этой осенью. «Это неправда» – написала она в комментарии под соответствующим постом в соцсети.

А регулярно комментирующий военные вопросы глава Украинского Антарктического центра Евгений Дикий считает, что и 200 тысяч мобилизованных будет мало. По его прикидкам этого хватит лишь для стабилизации фронта. А чтобы начать побеждать в войне, нужно разово мобилизовать не менее 500 тысяч человек, а затем — набирать ежемесячно около 20 тысяч.

Всю эту братию фантазеров опускает с небес на землю политолог Константин Бондаренко. У него свои расчеты.

«Берем калькулятор и начинаем считать. Согласно «переписи населения» проведенной в 2019 году командой Зеленского, в Украине проживали 37,289 миллиона человек. Из них 10 841 000 пенсионеры. 4,23 млн – школьники. 2,2 миллиона – дошкольники. Около 3,5 миллиона – молодые люди в возрасте между 17 и 25 годами (то есть, не подлежащие мобилизации). Итак, по состоянию на начало войны у нас всего населения в возрасте от 25 до 60 лет было не больше 16,5 млн. Всего населения, повторюсь. То есть мужчин и женщин. Делим примерно пополам (хотя статистика всегда показывать доминирование женщин). Мобилизационный ресурс – 8,25 миллиона мужчин. Уже возникает вопрос: где здесь 11,1 миллиона?», – пишет эксперт в своем тг-канале.

Согласно ранее опубликованным данным сегодняшний день не менее 1,5 миллиона украинцев в Европе – мужчины призывного возраста, – продолжает считать эксперт. Не забываем о 1,5 миллионах инвалидов. Еще 565 тысяч забронированных. В итоге получаем 4,7 миллиона.

«Считаем дальше. Нет точных данных, скольким украинцам удается бежать ежедневно – нам показывают только тех, кого удалось задержать. Отнимите тех, у кого трое и больше детей, инвалиды на попечении, погибшие родственники и так далее. Отнимите заключенных (а их становится все больше и больше). Отнимите уже мобилизованных. Отнимите погибших. Отнимите тех, кто остались на оккупированной территории. И??? Кого мобилизовать-то? Где 11 миллионов?», – задает риторический вопрос Константин Бондаренко.