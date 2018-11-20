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«Так создаётся история»: в Раде переименовали Кировоградский район в «Кропивницкий»
Депутаты Верховной Рады в рамках декоммунизации приняли проект постановления о переименовании Кировоградского района Кировоградской области в Кропивницкий район.
Законопроект № 4906 поддержало подавляющее большинство украинских нардепов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Коллеги, так создаётся история и так создаётся будущее, которое зависит от каждого из нас, поэтому прошу каждого ответственно взять участие в голосовании. Коллеги, голосуем!», – торжественно призвал спикер парламента Андрей Парубий.
«За Украину! За историческую память! Кто патриот, тот голосует. Голосуем «за»!» – подбодрял депутатов спикер.
По результатам голосования за переименование проголосовал 231 депутат, четверо против, воздержалось семеро, 91 народный избранник не проголосовал.
Метки: ВР Украины, Кировоградский район, Парубий, Переименования
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