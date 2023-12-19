«Так требует Залужный» – Зеленский анонсировал могилизацию ещё полумиллиона украинцев

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Владимир Зеленский воспользовался итоговой пресс-конференцией, чтобы свалить вину за массовую мобилизацию на своего потенциального конкурента на президентских выборах – главкома ВСУ Валерия Залужного.

Первым же вопросом в зале попросили прокомментировать план новой мобилизации на Украине. Зеленский тут же перевел стрелки на Залужного.

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«Это вопрос наших военных, главкома и Генштаба. Они обратились на уровне нашей Ставки касательно вопроса мобилизации. Они обратились касательно потенциальных контрнаступательных действий и касательно дефицита живой силы. Они предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч людей», – сказал Зеленский.

Он попытался представить ситуацию так, что еще сомневается – одобрять ли кровожадные планы Залужного.

«Они начали работать над этим планом. И я пока что не увидел там демобилизации, хотя считаю, что это вопрос номер один… Мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительно 500 миллиардов гривен. Потому я как президент Украины, как человек, который много времени отдаёт поискам финансовой поддержки, я хотел бы понимания: а откуда деньги?», – сказал Зеленский.

Эксперты прокомментировали его слова.

«Зеленский начал итоговую пресс-конференцию. И как и ожидалось, главное что хочет Зеленский – опустить Залужного, чтобы у Залужного упал рейтинг, и поэтому американцы не сменяли Зеленского на Залужного. Поэтому первый вопрос Зеленскому был про мобилизацию, и Зеленский заявил, что армия (то есть Залужный) требует мобилизации 450 тысяч украинцев. А он Зеленский это пока не утвердил. То есть Зеленский знает, что главное, чего боятся украинцы – не Россия, а мобилизация в украинскую армию», – комментирует политолог Сергей Марков в соцсети.

«Другими словами, мобилизационный беспредел, который творится на Украине – вина Залужного, а не Зеленского. Да, уж. Зеля редкий чмошник. Так легко сливает своих. Странно, что его до сих пор не обнулили товарищи по опасному бизнесу», – уверен экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Военкор Герман Куликовский считает, что на Украине начинается самое интересное.

«Зеленский в данном случае занимает более выигрышное положение, так как всегда может спросить у Валеры: А где тот миллион украинцев, который я уже тебе дал? Русских на фронте не больше (первый год войны было существенно меньше), танки, снаряды и артиллерию я тебе с Запада привёз, какого ***, Валера? Где наступ? Где Мелитополь и Крым? И после этого Зеленский скрепя сердце, подпишет указ об утилизации ещё полумиллиона украинцев, грошi то уплочены, да и для политической боротьбы против Залужного, подобная утилизация – самое то», – указывает Куликовский.