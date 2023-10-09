«Так устроен мир»: Запад отвернулся от Украины – киевский политолог

Вадим Москаленко .  
09.10.2023 16:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Многие государства западного блока считают дальнейшее финансирование Украины вредным – и попытаются его прекратить.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Многие государства западного блока считают дальнейшее финансирование Украины вредным – и попытаются его прекратить....

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«Для многих игроков в ЕС и Атлантике российско-украинская война свою роль выполнила. Она в этом смысле перестала быть интересной, становится источником постоянных затрат и потерь, которые перестали быть экономически и геополитически оправданы.

Экономически, потому что теперь приходится планировать затраты на помощь Украине из перезапущенного производства, это дороже. И на это нет бюджетов. Ну, нет в ЕС бюджета на войну Украины против России, нет такой строчки», – сказал Ермолаев.

Он подчеркнул, что сейчас Запад вынужден искать хитрые формулы и схемы для финансирования Украины.

«В планах наших партнёров нет – не то чтобы втягиваться в новые конфликты, но нет в планах и затягивать с этой войной. Потому что после того, как был запущен триггер гонки технологий, нужно перенаправить средства на другие задачи… это и климат, структурная перестройка, дефицит энергоносителей, появление новой ОПЕК-БРИКС, потому что целая группа стран начала координировать политику, связанную с продажей нефти и газа, а это влияет на цены. Есть, чем заниматься.

И в этом отношении Украина начала выпадать их западных трат. Просто так устроен мир. А мы, видя эти сокращения, видим это как рост антиукраинских настроений», – подытожил политолог.

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