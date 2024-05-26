«Так войны не выигрываются» – в Киеве нашли новую причину прорыва на Харьковщине

Вадим Москаленко.  
26.05.2024 19:46
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1426
 
Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После событий осени 2022 года у ВСУ не было ни одного серьёзного прорыва, которым нельзя назвать, в том числе, и прошлогодний «контрнаступ».

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После событий осени 2022 года у ВСУ не было ни одного серьёзного прорыва, которым...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Смотри, на сегодняшний день ни одного серьёзного прорыва украинской армии, ни одного окружения украинской армией. Там, где мы пытались неожиданным ударом сломить и отогнать, первый год «широкомасштабки», а что там было хорошо сделано? Может, изучить этот опыт? Он же не секретный уже. Что было сделано так, чего мы не делаем сейчас? Это не относится к военной тайне. Я не делаю, потому что не являюсь военным экспертом, но, мне кажется, это должно быть сделано. Мы должны понять, почему у нас перестало получаться?

А почему русские стартанули в РЭБ, где они начали глушить уже приспособления Илона Маска. Почему мы тут отстали? И с точки зрения уничтожения науки, где тут нужно? Потому что, наверное же, науку нужно было переориентировать, и надо было поставить задачу, чтобы не русские опередили нас в технологиях РЭБ, а мы их», – сетовал он.

«Потому что так войны не выигрываются. Если в какой-то момент тебя лишают средств связи на войне, то это критично. Мы именно пропустили удар под Харьковом, потому что нас лишили связи. Почему у них есть эта инновация, а у нас нет?», – возмущался Дацюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть