Так вот для чего автокефалия: В декабре Украину накроет финансовый «Девятый вал»

21.11.2018, Киев, Игорь Петров

В конце года курс гривны с большой вероятностью обвалится, и на Украине могут быть ликвидированы несколько банков, а деньги вкладчиков – пропадут. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорит о курсе гривны, то в бюджете на текущий год указан т.н. среднегодовой курс 29,3 грн, курс на конец года – 30,1 грн за доллар. Поскольку у нас половина экономики привязана к внешнеэкономической деятельности, если такого курса не будет, бюджет может недополучить очень большие суммы. Это означает, что правительство сейчас заинтересовано в девальвации гривны как минимум до 30 грн за доллар до конца года – для того, чтобы выполнить доходную часть бюджета.

Такое важное событие как предоставление Украине томоса ожидается во второй половине декабря. Я не исключаю, что после этого, когда мы все будем с вами в определенной эйфории от этого (кто в позитивной, кто в негативной), надо будет очень внимательно следить за руками – что будет происходить с курсом гривны, с приватизацией, с банками, не ликвидируют ли еще парочку вместе с вкладами.

Я не исключаю, что под конец года нас ждут бурные финансовые события. Особенно если сорвется следующий транш МВФ. Если транша не будет, то девальвация гривны будет уже непрогнозируемая и неконтролируемая», – сказал эксперт.