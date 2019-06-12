Так вот ты какая, демократия: Огрызко требует зачистки противников ЕС и НАТО

12.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Партии, позволявшие подвергать сомнению курс режима на вступление Украины в НАТО и ЕС, должны были быть полностью зачищены после Евромайдана под предлогом войны с Россией – у власти были все возможности, чтобы найти в законодательстве лазейки, позволяющие осуществить зачистку под видом легальной.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень жаль, что за предыдущие годы этих всех пятиколонников не убрали, при том, абсолютно законным способом… На войне как на войне – если не ты, то тебя», – заявил Огрызко.

В итоге, по его словам, в новой Верховной Раде может появиться оппозиционная фракция, лояльная России.

«К большому сожалению, да, я думаю, что одна из этих пятых колонн, таки, пройдет в украинский парламент, и мы там будем иметь букет антиукраинских, антиевропейских, антинатовских так называемых политиков, которые будут делать все для того, чтобы уже с парламентской трибуны портить нам и Украине жизнь», – сказал экс-министр.

Единственным утешением, по его словам, может быть незначительное присутствие антизападной оппозиции.

«Но я думаю, это будет настолько незначительное количество, что оно не сможет решать за весь украинский парламент то, что будем решать мы, как проевропейский парламент, как проевропейская страна и нация. Но, безусловно, это будет выигрышем Кремля», – рассуждает Огрызко.