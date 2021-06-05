Так вот ты какая, Европа: Грузины оказались неприятно удивлены

05.06.2021, Тбилиси, Леван Лежава

В первые годы обретения «независимости» население Грузии жило за счет накопленных «советских» запасов. Но они рано или поздно должны были прийти к концу, и единственным способом выживания для населения стала трудовая миграция в Россию, а также богатые европейские страны.

Эмиграция нелегальная, так как люди просто оставались в стране либо с какими-то временными документами, а в подавляющем большинстве вообще без всяких документов. И как, следствие этого, без всяких прав. Поэтому всем памятен победный гром фанфар, когда межу Грузией и Евросоюзом установили безвизовый режим. Теперь в «богатую Европу», «гостеприимно» распахнувшую «горячие объятия», хлынет радостный поток трудовых мигрантов, юридически защищенных по всем правилам «европейской демократии», обещали политики. Взять хотя бы флагмана европейской экономики – Германию.

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Была создана специальная программа, которая предусматривает сезонные работы в аграрном секторе. Согласно программе, регулируются продолжительность и условия занятости – граждане Грузии будут находиться в Германии от одного до трех месяцев. По первоначальному контракту, они должны были работать пять или шесть дней в неделю, по 8-10 часов в день. Минимальная заработная плата должна была составить 9,5 евро в час с вычетом из этой суммы налогов, расходов на питание и жилье.

Посол Германии в Грузии тогда с гордостью заявил, что Грузия – первая страна, с которой Германия начала работать в этом направлении.

Скептики обратили внимание на один нюанс. Желающих отправиться в Германию около 100 тысяч, а реально поехавших – всего 54 человека. Но скептикам можно заткнуть рот, сказав, что это всего лишь первая ласточка, и очень скоро тысячи легальных гастарбайтеров окажутся в «райских условиях» за границей.

Отправляли отъезжающих торжественно, с большой помпой, но значительно важнее, как их встречали. В Германии работники столкнулись с неожиданными проблемами. Их зарплата по сравнению с той, которая прописана в контракте, оказалась в несколько раз меньше:

«Это два процента из ста от моих ожиданий. Лично меня обманули. В контракте нам обещали 9,5 евро в час и шесть рабочих дней в неделю. Приехав сюда, мы столкнулись с реальностью, что нам дают три евро в час. А работали мы всего четыре часа, начинали с шести утра», – рассказал «ПолитНавигатору» один из работников.

С питанием тоже проблемы.

«Мы начинали работу в шесть утра. Нас кормили только в восемь часов вечера», – заявил гастарбайтер.

Жалуются рабочие и на жилищные условия. По их словам, на нескольких квадратных метрах живут до 24 человек.

Эти грузинские рабочие, все-таки, не нелегалы в Германии, и они обратились за помощью в государственное агентство по содействию занятности и в грузинское консульство в Германии. Агентство ответило, хоть и задержалось с реакцией почти на две недели. Оно полностью разделило беспокойство, выраженное группой мигрантов, уехавших в Германию по трудовому договору. Отметив положительные отзывы, агентство признало, что есть вопросы, которые необходимо решать с немецкой стороной и обратилось к ней. Немецкая сторона обещала разобраться. На что надеется и президент грузинской Ассоциации мигрантов Леван Симонишвили.

Но насколько реально осуществление этих надежд? О положении гастарбайтеров в грузинских СМИ пишут не так уж много – по умолчанию считается, что это, все-таки, Европа, где права человека стоят на первом месте, независимо от его национальности и гражданства. Но любому человеку должно быть ясно, что, если такое происходит с законными трудовыми мигрантами, то в каких условиях находятся незаконные? Они ведь не выезжали в Германию для работы в Освенциме, Дахау или Майданеке. А никто из грузинских политиков не задавался вопросом, зачем немецким предпринимателям нужны грузинские рабочие? Естественно, только затем, чтобы вместо 9,5 евро платить 2-3. Чтобы понять эту простую истину, не надо даже штудировать труды Маркса.

Немецкие, да и все остальные европейские работодатели, не занимаются филантропией. Да и не обязаны. И власти должны понимать, что отправка рабов за границу, экономических проблем не решит. Уничтожение собственной экономики, разрыв старых связей (с Россией), которые эту экономику поддерживали, неизбежно приведут к узаконенному рабству в Европе. Политикам до этого нет дела – они и так хорошо живут. А вот народу, наконец, пора над этим задуматься.