Так вот ты какая, европейская демократия: Невиданная цензура в Молдове

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В Молдове перед выборами и еврореферендумом – очередной виток ужесточения цензуры. Заблокирован ряд авторитетных информационных ресурсов, оппозиционные медиа (всего за период правления PAS и президента Санду в стране были закрыты 18 телеканалов и 57 информационных сайтов), представителям оппозиции не дают выступать на общественном телевидении, называют их «иностранными агентами».

К чему все это ведет, как повлияет на результаты выборов и как реагирует на это общество? Об этом – в экспертном опросе ПолитНавигатора.

Игорь Тулянцев, политический аналитик, председатель Общественного комитета «За свободную Родину»:

«Закрытие оппозиционных СМИ в Молдове – это всего лишь верхушка айсберга того беспредела, который творит правящая группировка во главе с Майей Санду. И парадокс заключается в том, что никто из западных партнеров Молдовы не хочет этого замечать. Коллективный Запад наравне с режимом несет ответственность за происходящее. Нам обещали, что Молдова станет европейской и процветающей страной, где каждый гражданин будет чувствовать себя свободным и защищенным. А по факту мы получили захваченное государство, в котором политическая элита ведет беспощадную борьбу с инакомыслием, укрепляя единоличную власть нынешнего президента. В силу этих обстоятельств европейские послы выглядят достаточно глупо, когда журналисты задают им неудобные вопросы о запрете оппозиционных СМИ, о реформе юстиции, о демократических процессах в стране. Делается все возможное и невозможное для того, чтобы оставить Санду в кресле президента. Поэтому молдавское общество стало заложником агрессивной пропаганды нынешнего режима. С провластных каналов тоннами вываливается заранее подготовленная информация, задача которой – дискредитировать оппонентов Санду и запугать общество различного рода угрозами. Сегодня в этих условиях очень сложно говорить о легитимности выборов в Молдове, так как фактически на общество оказывается сумасшедшее давление с целью повлиять на его выбор. И совсем не исключено, что режим прибегнет к крайней мере и решит снять с выборов любого кандидата, кто будет угрожать переизбранию Майи Санду. В данном случае совершенно неважно будет соответствие такого решения букве закона. Запад легализует любое решение власти. Повторюсь: любое».

Александр Кориненко, политолог:

«Молдавские власти пошли ва-банк с выборами и референдумом, поставив задачу победить в первом туре, потому что во втором общество может объединиться вокруг соперника Майи Санду. Поскольку поле для критики очень широкое, молдавские власти пытаются приглушить, а лучше вообще убрать с информационного поля голоса критиков власти. Никогда еще в стране не было такого уровня ненависти и травли неугодных. Да, всех кто против власти, объявляют агентами Кремля, по мнению правящего класса, Молдова находится в состоянии гибридной войны с Россией. К сожалению, сейчас оппозиция не может обратиться к широким массам населения, но пока остаются социальные сети, телеграм, где еще можно выражать свое мнение».

Андрей Сафонов, политолог:

«До голосования за кандидатов в президенты Молдовы и на референдуме о внешнеполитическом курсе РМ осталось 17 дней. Это – мизерный срок. Единого кандидата от оппозиции нет, в стане противников действующего главы государства – разброд и шатания. Но даже в такой ситуации кишиневские власти намертво закручивают гайки, на корню уничтожая остатки демократии. Запрещены практически все оппозиционные и российские СМИ и интернет-ресурсы, выведен из игры пророссийский блок «Победа». Чего же боятся власти РМ и почему они действуют так прямолинейно? Ответ прост. Запад дал им «добро» на любое попрание прав и свобод человека ради удержания у власти. А это удержание западникам нужно, чтобы в нужный момент Кишинев полностью порвал все отношения с Россией и, возможно, встроился в вооруженное противостояние с Москвой. Разумеется, один на один Кишинев Москве не противник, но ведь в планах Брюсселя и Вашингтона числится создание целого огненного кольца вокруг России. Западники пытались вовлечь в этот фронт и Грузию, но получили при нынешней власти в Тбилиси от ворот поворот. Кишиневская же власть так твердо национальные интересы Молдовы не отстаивает, а является практически полностью подконтрольным Западу националистическим режимом. Отсюда и его ценность для западников. Отсюда и необходимость для противников Москвы сохранить подконтрольную кишиневскую группировку. Исходя из этого, можно сделать вывод, что гайки будут закручиваться и дальше и, в случае победы команды Майи Санду, опасность дальнейшего ухудшения отношений Кишинева с Москвой и Тирасполем только вырастет. И еще. Во всем мире западники и их сателлиты так далеко зашли в своей политике подавления свободы слова, что на их трепотню о демократии нужно перестать обращать всякое внимание и делать свое дело в борьбе с этими политическими извращенцами настолько жестко, насколько потребуется».