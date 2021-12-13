«Так зарождается сепаратизм»: Тягнибок и Кличко негодуют после победы Ломаченко

Новости Украины

На Украине разгорается очередной громкий скандал, связанный с якобы недостатком патриотизма у спортсменов.

В этом раз причиной негодования праворадикалов и национал-патриотов стал бой украинского боксера Василия Ломаченко с Ричардом Комми. После завершения поединка победивший Ломаченко вышел с флагом родного города Белгород-Днестровского, а не Украины.

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По мнению лидера националистической партии «Свобода» Олега Тягнибока так «зарождается местечковый сепаратизм» и «уничтожается украинская государственность на информационном фронте».

«Чего еще можно ожидать от этого прихожанина московской церкви? Вы ведь помните, как он транслировал ролики о «силе православного духа» московских спецназовцев? – негодует Тягнибок в соцсети. – Как в прошлом году в московском фильме о церкви «Здравствуй брат, Христос Воскрес!» снимался? И заявлял тогда, что для него с детства не было понятия Россия, Украина, Беларусь: «У меня не было понятия, что это другие люди или другая страна, какая-то граница. Я все время думал о том, что мы – единственный народ, мы все – православные христиане».

Не остался в стороне и бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко.

«Википедия: «Патриотизм или национальная гордость — это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство — общее единство народа». Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он страну, когда не использовал флаг своей страны? WTF», — написал Кличко в своём «твиттере».

Примечательно, что он нецензурно выругался при этом, поскольку аббревиатура WTF (What the fuck) переводится на русский «Что за ху@ня».

Впрочем, многие поддержали Ломаченко.

«После победы над Комми Ломаченко вышел на ринг не с украинским флагом, а с флагом Белгорода-Днестровского.В связи с чем политические украинцы уже обвинил его в зраде, а флаг назвали тряпкой. Уважение к символам городов на территории их же страны показательно, но мы не об этом. После того, как эти самые политические украинцы поливали Ломаченко говном, радовались его поражениям и так далее, они правда ожидали какого-то другого отношения?», – пишет в своем телеграм-канале одесский журналист Юрий Ткачев.

По его словам, набросившиеся на Ломаченко создают «условия, когда взять в руки украинский флаг означает признать солидарность с вашим узколобым агрессивным идиотизмом».

Поддержал боксера и львовский журналист Михаил Мищишин.

«Честно говоря, я понимаю Ломаченко. Его родная страна – Украина часто травит его не за тот язык, не за ту веру, не за те политические взгляды. Украина, в лице своих безумных сетевых патриотов на зарплате, скорее, мешает, чем помогает Ломаченко побеждать. Человеку на решающий бой настроиться надо. А он не успевает вытирать плевки на лице от своих троллящих его в сети земляков», – подчеркивает автор.

Он также остановился на претензиях Кличко, напомнив, что тот долгое время жил и тренировался в Германии, а потом переехал в Америку и жил там с американкой.

«Наши украинские женщины нашему красавцу-боксеру, и не бедному, понимаешь, не нравятся!

Ему немок и американок подавай! А лучших в мире украинок кто трахать будет?! Папа Римский?!

Может ли так поступать украинский патриот? Не думаю. Идем дальше. Твит, в котором Владимир Кличко выражает недоумение отсутствием государственного флага на плечах Ломаченко, написан по-английски. Сразу же возникает вопрос. Чому не державною мовою? Снова англосаксы нравятся Владимиру больше, чем мы, украинцы! Тогда чего ты, вражий запроданец, лезешь поучать нас, украинцев?», – троллит журналист Кличко.

Примечательно, что ранее Ломаченко праздновал победы в ринге с украинским флагом.