«Так же опасно, как ядерное оружие!» – наркоман Зеленский шантажирует ООН волной терактов

Константин Серпилин.  
24.09.2025 17:30
  (Мск) , Нью-Йорк
Просмотров: 251
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, ООН, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


ООН должна запретить использование искусственного интеллекта в дронах, иначе Запад столкнётся с волной терактов.

Об этом во время выступления в пустом зале ООН заявил нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже десятки тысяч человек научились профессионально убивать с помощью дронов. Остановить их сложнее, чем ножи или даже бомбы. Вот, что сделала Россия своей войной.

Раньше только самые могущественные страны могли позволить себе дроны, а теперь даже простые могут лететь на тысячи километров. Вот, недавно аэропорты в Европе пришлось временно закрыть из-за угрозы дронов.

Недавно КНДР объявила об испытаниях ударного дрона. Это значит, что даже страны с ограниченными ресурсами могут делать оружие, которое будет угрожать соседям», – вещал чёрт.

«Что произойдёт, если дроны попадут в руки небольших террористических группировок или картелей? Не пройдёт много времени, прежде чем они начнут нападать на критическую инфраструктуру.

Мы живём во времена наиболее разрушительной гонки вооружений. Нам нужны глобальные правила касательно того, где может использоваться искусственный интеллект в оружии. Это так же важно, как нераспространение ядерного оружия.

Нам нужно восстановить международное сотрудничество, через десять лет будет уже поздно», – подытожил просроченный.

