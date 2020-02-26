«Так жить нельзя»: Под окнами Зеленского загорелся протестующий

26.02.2020, Киев, Максим Карпенко

В Киеве под зданием Офиса президента мужчина совершил самоподжег. В это время там проходило одновременно два митинга – медики бастовали против реформы системы здравоохранения, а аграрии против открытия рынка земли.

Как заявила во время прямого эфира журналистка телеканала ZIK, мужчина облил себя, вероятно бензином, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все произошло за секунду. Человек начал обливать себя из бутылки какой-то жидкостью. Это вещество было светло-зеленой цвета, возможно, это был бензин. Человек начал себя обливать, на него никто не обращал внимание, это произошло в считанные минуты. Потом он выбежал к офису президента и поджег себя», – заявила журналистка.

В соцсетях сообщается, что мужчина по имени Александр поджег себя в знак протеста против открытия рынка земли.

«Таким образом он пытался обратить внимание президента Зеленского к земельной реформе, которая не устраивает большое количество людей. Говорит, что неоднократно обращался к президенту, но на него не обращали внимания», – отмечает автор прямого эфира из-под Офиса президента в блоге «Информатор Киев».

Впрочем, мужчина остался жив и даже смог самостоятельно подняться после случившегося.

В комментарии журналистам пострадавший сообщил, что облил себя бензином из-за того, что сельская власть в его поселке Новоивановка устроила какую-то махинацию с земельными паями, в результате чего пайщики остались без наделов.

«Так жить нельзя. Дай Бог, чтобы этого больше не повторилось, чтобы справедливость была и закон. Потому что нет справедливости. Я уже несколько лет обращаюсь по нашему земельному вопросу. Нас обманывают, наш сельский совет, администрация Госгеокадастра. Это Глушко, Глущенко, господин Мишура. Я не видел выхода, как сделать иначе. Я никому плохо не сделал. Я просто хочу, чтобы меня услышали, здесь много людей…

Земля, которую украл сельский совет вместе с Госгеокадастром. Белополье, Сумская область, село Новоивановка. Нам не дали распаевать, они украли документы все. Я уже сюда не первый раз приезжаю и все бесполезно. Нет закона, у них закон – это деньги. Я куда только не обращался – не вижу выхода, поэтому так и поступил», – заявил мужчина.