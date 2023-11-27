«Такая политика»: даже задействовав кассетные боеприпасы, всё равно применяем ограниченно – офицер флота

Использование кассетных боеприпасов должно остановить «мясные штурмы» ВСУ, и в будущем российские войска могут применить другое серьезное вооружение, но только, когда Киев переступит очередную границу терпения российского руководства.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Все уже идёт по-взрослому с точки зрения боевой активности. Вопрос только в том, что мы изначально действовали ограничено и продолжаем ограничено действовать. Если бы мы задействовали значительную часть своего арсенала, которым располагаем, наносили бы удары – всё давным-давно бы закончилось. В данном случае речь идёт о об ограниченных целеполаганиях, которое наше военно-политическое руководство избрало и их придерживается. Мы не действуем по гражданским объектам, мы уже не бьём по критической инфраструктуре – эти удары по сравнению с прошлым годом сейчас минимизированы. Ни по электростанциям, ни по каким-то энергетическим объектам – мы ударов не наносим. И это, в том числе, относится к боевым средствам, которые мы применяем. Я имею в виду – по масштабности. Всё это носит ограниченный характер. И применение кассетных боеприпасов, которое с недавнего времени осуществляется, делается ограничено», – считает эксперт.

Он напомнил, что в своё время министр обороны Шойгу предупредил, что если противник по-прежнему будет применять кассетные боеприпасы, то и у нас они есть.

«И долгое время, не смотря на то, что они били до сих пор и бьют последовательно кассетными боеприпасами по тому же Донецку, мы слова Шойгу не воплощали в конкретные дела. А вот сейчас наступил момент, когда принято решение их применить, то есть за словами идут действия. Я думаю, что в данном случае это показатель того, что наше терпение не безгранично. Поэтому эти средства применяются на поле боя. Они в основном воздействует на живую силу противника, поскольку Украина бездумно посылает людей на штурм. И бороться с этим можно только таким путём, только так их можно останавливать», – уверен Горбачёв.

«Я так полагаю, что мы могли наносить и более серьёзные удары обычными видами вооружения, но пока такие решения не принимаются. Могли бы осуществлять серьёзные бомбардировки с применением дальней авиации и широкого спектра бомб, которые у нас есть. Всё это находится ещё в нашем потенциале, в тёплом, не в горячем состоянии. Но если ситуация будет требовать применения, я думаю, так или иначе, такие решения произойдут», – заключил военный эксперт.