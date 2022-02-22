«Такая позиция закончится плохо»: Лукашенко в очередной раз предал Россию

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Новости Украины

Белоруссия не будет признавать ЛДНР. Это следует из заявления белорусского МИДа.

Оно было опубликовано почти через сутки после оглашения решения президента РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приветствуем заявления российской стороны об открытости к дипломатии в данном контексте. Путь переговоров в нашем понимании – единственно верный для того, чтобы не допустить кровопролития между братскими славянскими народами. Белорусская сторона в своих дальнейших действиях намерена исходить из принципов добросовестного отношения всех сторон к выполнению принятых на себя международных обязательств, стратегического союзничества с братской Россией, а также учитывать дальнейшее развитие ситуации», – говорится в заявлении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что готов поддержать Россию в ее политике на Донбассе. Некоторые дезориентированные такими заявлениями политологи из его окружения поспешили с комментариями.

«И полагаю, что Беларуси тоже нужно признавать ДНР и ЛНР. А на реакцию Украины перестать обращать внимание. Это не государство, это Дикое Поле, которое нужно привести к порядку. И этот процесс уже начался», – написал у себя в телеграм-канале Алексей Дзермант.

Его более осмотрительный коллега Александр Шпаковский не стал торопиться с оценками и только сегодня утром опубликовал осторожный текст.

«Считаю, что в Беларуси также нет необходимости форсировать данный процесс. Сначала надо довести до логического финала вопрос с Крымом. Дату посещения полуострова Президентом можно было бы согласовать на начало апреля и увязать с Днём единения народов России и Беларуси», – написал он.

Кстати, сегодня исполняется 84 дня с того момента, как Лукашенко пообещал приехать в Крым и заявил о его признании де-юре. Никаких официальных документов в Белоруссии по этому поводу до сих пор не принято.

Политолог Александр Носович полагает, что тут дело в том, что сейчас белорусский калий отгружают на экспорт в Одессе. И после введения санкций прибалтийскими портами это единственный возможный транспортный коридор. В интервью Владимиру Соловьеву Лукашенко солгал, что Украина отказала «Беларуськалию» в перевалке.

По поводу поддержки России в ее политике на Донбассе сегодня высказался спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он не называл Лукашенко, но многие восприяли его слова как намек.

«Вы видите поддержали это решение Куба, Венесуэла и Никарагуа. Мы надеемся, что решение поддержат и другие страны. И не будут пытаться для всех быть хорошими. Потому что такая позиция закончится плохо. В первую очередь, для тех, кто вот так вот пытается подстроиться под этот меняющийся мир», – сказал Володин.