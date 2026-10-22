Такер Карлсон: «Белые христиане превращаются в меньшинство. Сопротивляется только Россия»

Игорь Шкапа.  
22.10.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 395
 
Дзен, Запад, Культура, Миграция, Общество, Политика, Религия, Россия, США


Агрессивная политика Запада в отношении России объясняется тем, что это последняя крупная страна с преимущественно белым христианским населением.

Об этом в беседе с лидером Рабочей партии Великобритании, депутатом парламента семи созывов Джорджем Галлоуэйем заявил известный американский журналист Такер Карлсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Агрессивная политика Запада в отношении России объясняется тем, что это последняя крупная страна с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Россия — последняя крупная страна с преимущественно белым христианским населением. Других нет. На нашем веку не останется ни одного крупного государства, где большинство населения белые христиане. Ни одного.

Соединенные Штаты — уже нет. Новая Зеландия, Австралия, Канада, Западная Европа — в ближайшие 20 лет на планете Земля не будет ни одной страны, где большинство населения белые христиане, кроме России. И в этом-то и заключается проблема.

Руководство нашей страны — не население, а именно руководство — презирает Путина именно по этой причине. Возвращение государственной поддержки Русской православной церкви — это, пожалуй, «самый оскорбительный шаг», который мог предпринять Путин, с точки зрения западных правящих элит», – сказал Карлсон.

По его словам, изменения в численности и составе населения на Западе, произошедшие с 1945 года, то есть в течение жизни одного поколения, не имеют прецедентов в истории человечества.

«Начиная с окончания Второй мировой войны, если быть точным, с августа 1945 года, руководство западного мира решило, что в существовании страны с преобладающим белым христианским населением есть нечто изначально аморальное и опасное. И они принялись систематически их устранять. И преуспели в этом.

Единственная страна, которую им не удалось изменить, — это Россия. И, на мой взгляд, именно в этом заключается главная проблема (отношений)», – считает Карлсон.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском Такер Карлсон: «Белые христиане превращаются в меньшинство. Сопротивляется только Россия»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора