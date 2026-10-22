Агрессивная политика Запада в отношении России объясняется тем, что это последняя крупная страна с преимущественно белым христианским населением.

Об этом в беседе с лидером Рабочей партии Великобритании, депутатом парламента семи созывов Джорджем Галлоуэйем заявил известный американский журналист Такер Карлсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия — последняя крупная страна с преимущественно белым христианским населением. Других нет. На нашем веку не останется ни одного крупного государства, где большинство населения белые христиане. Ни одного.

Соединенные Штаты — уже нет. Новая Зеландия, Австралия, Канада, Западная Европа — в ближайшие 20 лет на планете Земля не будет ни одной страны, где большинство населения белые христиане, кроме России. И в этом-то и заключается проблема.

Руководство нашей страны — не население, а именно руководство — презирает Путина именно по этой причине. Возвращение государственной поддержки Русской православной церкви — это, пожалуй, «самый оскорбительный шаг», который мог предпринять Путин, с точки зрения западных правящих элит», – сказал Карлсон.