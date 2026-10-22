Такер Карлсон: «Белые христиане превращаются в меньшинство. Сопротивляется только Россия»
Агрессивная политика Запада в отношении России объясняется тем, что это последняя крупная страна с преимущественно белым христианским населением.
Об этом в беседе с лидером Рабочей партии Великобритании, депутатом парламента семи созывов Джорджем Галлоуэйем заявил известный американский журналист Такер Карлсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия — последняя крупная страна с преимущественно белым христианским населением. Других нет. На нашем веку не останется ни одного крупного государства, где большинство населения белые христиане. Ни одного.
Соединенные Штаты — уже нет. Новая Зеландия, Австралия, Канада, Западная Европа — в ближайшие 20 лет на планете Земля не будет ни одной страны, где большинство населения белые христиане, кроме России. И в этом-то и заключается проблема.
Руководство нашей страны — не население, а именно руководство — презирает Путина именно по этой причине. Возвращение государственной поддержки Русской православной церкви — это, пожалуй, «самый оскорбительный шаг», который мог предпринять Путин, с точки зрения западных правящих элит», – сказал Карлсон.
По его словам, изменения в численности и составе населения на Западе, произошедшие с 1945 года, то есть в течение жизни одного поколения, не имеют прецедентов в истории человечества.
«Начиная с окончания Второй мировой войны, если быть точным, с августа 1945 года, руководство западного мира решило, что в существовании страны с преобладающим белым христианским населением есть нечто изначально аморальное и опасное. И они принялись систематически их устранять. И преуспели в этом.
Единственная страна, которую им не удалось изменить, — это Россия. И, на мой взгляд, именно в этом заключается главная проблема (отношений)», – считает Карлсон.
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