Такер Карлсон в Москве представляет «агрессивных республиканцев» – Балашов

Анатолий Лапин.  
06.02.2024 15:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Известный американский журналист Такер Карлсон, который посетил Москву, предположительно, чтобы взять интервью у Владимира Путина, представляет те политические силы США, которые настроены на заключение договора с Россией и сдачу украинских территорий.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил бежавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Известный американский журналист Такер Карлсон, который посетил Москву, предположительно, чтобы взять интервью у Владимира...

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По мнению Балашова, в Москве Карлсон был в рамках своей пиар-кампании.

«Он не является ни другом, ни врагом Украины, это его пиар-кампания, он имеет огромную поддержку республиканцев, поддержку республиканского сообщества. Настроены они весьма агрессивно на договорняк с Путиным, и считают, что они могут это сделать.

Ну и мы знаем их предложения – это уступки территории. По большому счету, Украине надо идти на перемирие? Надо идти на перемирие. Нам надо останавливать горячую фазу войны? Надо. На каких условиях – вопрос. Огромный вопрос, который продолжает висеть. Поэтому то, что он там – ну, еще расшевелит гнездо, польстит Путину», – заявил Балашов.

Напомним, ряд экспертов считает, что Такер Карлсон может занять должность вице-президента США в случае победы на выборах Дональда Трампа.

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