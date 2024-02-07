Такер Карлсон взял интервью у Путина. Скандал на Западе и споры в России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший журналист телеканала Fox News Такер Карлсон подтвердил, что прилетел в Москву, где записал интервью с российским президентом Владимиром Путиным. Американец опубликовал специальное видеообращение, уточнив, что его поездку пыталась сорвать администрация Джо Байдена, однако сам он считает важным, чтобы аудитория в США услышала аргументы России о начале СВО, тем более, что американские налогоплательщики имеют прямое отношение к финансированию боевых действий на Украине. Карлсон пообещал также постараться сделать интервью и с Владимиром Зеленским.

Всего за три часа анонс интервью с Путиным набрал более 20 млн просмотров в соцсети. Интересно, что британская Telegraph в своем канале цензурировала выступление Карлсона, вырезав оттуда около половины пояснений журналиста, за что издание подверглось резкой критике читателей в комментариях.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Такер Карлсон не маргинальный журналист. Это фактически один из самых известных журналистов в мире на сегодняшний день… Такер Карлсон кандидат на пост вице-президента США в команде Дональда Трампа. А это значит, что гораздо важнее о чем они с Путиным общались вне интервью чем во время оного», – рассуждает медиатехнолог Алексей Ларкин.

С этим вынуждены согласиться даже в Киеве.

«Версия, что интервью было только поводом для поездки, а на самом деле Карлсон был использован для передачи Путину конфиденциально определенных предложений от Трампа, выглядит довольно правдоподобно…Ситуация выглядит как визит (потенциального) вице – президента к лидеру крупного государства, который создает не менее крупные проблемы США по целой планете (Венесуэла, Ближний Восток, Африка, Украина и Европа в целом, плюс сотрудничество с глобальным конкурентом-Китаем)», – пишет украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Политолог Сергей Марков пишет о грядущем прорыве информационной блокады.

«Почему это очень важно? Потому что это помогает пробивать жёсткую блокаду политической цензуры, которую построили западные правительства. Там логика такая. Правительства страна Запада поддерживают неофашистский режим и политику терроризма. И они знают об этом. Но население стран Запада не знает об этом, потому что действует жестокая цензура. Преступления неофашистского режима запрещено показывать. Российскую позицию запрещено показывать. И интервью Путина Такеру может помочь разрушить эту информационную блокаду. Российская позиция настолько сильно ближе к правде и реальности, чем позиция Запада, что часто достаточно просто рассказать позицию России, – и миллионы людей согласятся с Россией и Путиным», – пишет Марков.

Обозреватель Юрий Баранчик не исключает, что Карлсона ждут репрессии в США.

«Что Карлсону предъявят в США. Понятно, что полетит он обратно самолётом, в котором будут лететь сотни других американских граждан (и граждан других стран тоже). И сбивать его не комильфо. А вот как его встретят – сразу закатают под белые руки, или немного апосля, после первых фрагментов интервью, вопрос другой. Могут и вообще не принять. Тоже вариант».

Журналист либеральной газеты «Коммерсант» Алексей Наумов считает, что ажиотаж в России вокруг приезда Такера Карлсона – доказательство неестественности «поворота на Восток».

«Мы часть европейской цивилизации, как и американцы, причем даже больше, чем они. Париж, Рим, Венеция, Нью-Йорк — это все близкое и свое, а Тегеран, Пекин, Шанхай и Ханой — чужое… Нитей, делающих Россию частью Европы — миллионы, от культурных и мировоззренческих до кулинарных, и никакие политические разногласия и войны не смогут эти нити разорвать. В телевизоре можно сколько угодно показывать китайские новые года и жизнерадостные лица африканских артистов, люди выкинут это при первой возможности и будут следить за Такером Карлсоном. Точно так же туры в солнечный Исфахан моментально поменяются на привычный Париж при потеплении отношений и возвращении Шенгена».

Публицист Дмитрий Ольшанский соглашается, что «желание стать частью Запада, быть ближе к Западу – вечный сюжет русской истории и русской культуры».

«И разница между либералами и консерваторами в этом вопросе состоит не в том, что либералы у нас, дескать, западники, а консерваторы строго наоборот. Вовсе нет. Просто либералы хотели бы принять западные правила игры как поучения прапорщика в казарме – беспрекословно, и если надо драить пол зубной щеткой, ну, значит, покорно примемся за дело. Консерваторы же исходят из того, что близость с Западом должна случиться на уважительных и выгодных условиях – это пункт первый, и, во-вторых, сближаться с трансгендерами, феминистками, украинцами и далее по списку – противно и бессмысленно, а хочется иметь в друзьях Рональда Рейгана и Клинта Иствуда. Но Рейгана нет, а Иствуд стар и далеко, зато есть Дональд Трамп и Такер Карлсон, и они даже, кажется, говорят о нас что-то хорошее. И это именно то, что на самом деле нужно России. Место в этом ряду, за этим столом, внутри этого мира. Увы, надо признать, что такая близость невозможна. «Настоящий», блестящий, имперский, знаменитый своими достижениями Запад – никогда не хотел этой дружбы, но даже если бы и захотел, в любом случае является уходящей натурой, гибнущей под напором трансфемтарасов. И эта обреченность мечты о единстве России с подлинным Римом и Парижем, Берлином, Лондоном и Нью-Йорком – это трагедия русского одиночества. Мечта, однако, не теряет своей притягательности из-за своей несбыточности», – пишет Ольшанский.