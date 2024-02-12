Такер: Москва – лучший город в сравнении с любым американским

Анатолий Лапин.  
12.02.2024 20:43
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Скандал, СМИ, Украина


Москва сегодня лучше любого города США – с отличным сервисом, питанием и транспортом. То, что в московском метро безопасно, а жители Нью-Йорка боятся спуститься в свое метро – это и есть показатель лидерства в мире.

Об этом американский журналист Такер Карлсон заявил на Всемирном правительственном саммите в Дубаи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва сегодня лучше любого города США – с отличным сервисом, питанием и транспортом. То,...

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Карлсон провел в Москве больше недели и поделился впечатлением от интервью с президентом России Владимиром Путиным, а также о самом большом городе Европы.

«Самое радикальное, что я бы сказал для себя за те 8 дней, что я провел в Москве, – это не просто лидер страны, который, конечно, впечатляет, – это самый большой массив суши в мире, и он невероятно разнообразен в языковом, культурном и религиозном отношении. Трудно управлять такой страной в течение 24 лет, нравится тебе это или нет.

Так что неспособный человек не смог бы этого сделать. Он – очень способный, многие из вас знают его, и вы это знаете. Что меня радикализировало, очень шокировало и тревожило – так это Москва, где я никогда не был. Самый большой город в Европе с населением 13 миллионов человек. И он намного лучше, чем любой другой город в моей стране. Я и понятия не имел.

Мой отец провел там много времени в 80-х годах, когда работал на правительство США, и у него почти не было электричества. А сейчас здесь намного чище, безопаснее и красивее с эстетической точки зрения. По архитектуре, еде и сервису здесь лучше, чем в любом другом городе Соединенных Штатов. И это не идеологизировано. Как же так получилось?..

Если вы, например, не можете пользоваться метро, как многие люди боятся в Нью-Йорке, потому что это слишком опасно, вы можете задаться вопросом – не является ли это высшим показателем лидерства? И это правда», – заключил Карлсон.

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