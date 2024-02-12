Такер: «Те, кто считает, что можно вернуть Крым Украине – безумные дети»

Анатолий Лапин.  
12.02.2024 21:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Считать, что Украина может вернуть себе Крым, – это безумие. Те, кто думают, что это реально, являются детьми, которые ничего не знают о России.

Об этом на Всемирном правительственном саммите в Дубаи заявил американский журналист Такер Карлсон, взявший двухчасовое интервью у президента РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Считать, что Украина может вернуть себе Крым, – это безумие. Те, кто думают, что...

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«Запад не тратит времени, наши политики в Вашингтоне не тратят времени на размышления о том, какие цели здесь достижимы. Я лично слышал, как официальные лица США говорят: «Ну что же, нам просто придется вернуть Крым Украине».

Ну что же, тебе не обязательно быть специалистом по России. Этого не произойдет, если не начнется ядерная война. На самом деле, это безумие. Если ты говоришь что-то подобное, это показывает, что ты еще ребенок. Ты совсем не разбираешься в этой области, и у тебя нет реального представления о том, что возможно», – подчеркнул Карлсон.

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