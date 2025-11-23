«Таки лох»: Миндич развёл и кинул Зеленского – Царёв

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший деловой партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич обманул утратившего легитимность президента Украины в коррупционной сфере по выводу за рубеж средств НАК «Энергоатом».

Об этом политик Олег Царев заявил в интервью книжному центру «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Всех, кто слышал записи по НАК «Энергоатом» и понимает ситуацию, у них один только вопрос: почему 10-15%, а остальные где? Я набираю знакомых, которые в этой теме – и спрашиваю: а шо такое? Они говорят: таки да, лох. 10-15%, которые снимет Зеленский – это очень мало. Это потому, что он вообще не понимает…», – заметил Царев.

По его информации, величина отката в «Энергоатоме» «при всех президентах» составлял 75% поскольку предприятие «купалось в деньгах» за счет высоких тарифов при низкой себестоимости электроэнергии на АЭС.

Кроме того, регламентные работы проводились только на бумаге, что приводило к частым нештатным ситуациям на электростанциях.