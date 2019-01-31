Таки Путин, а не Порошенко

31.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Рейтинг Владимира Путина в два раза превышает популярность Петра Порошенко на Украине – даже в условиях тотальной демонизации российского президента, цензуры и отсутствия возможности пророссийской агитации.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Путина на Украине, в начале прошлого года один из украинских соццентров опубликовал данные, кого украинцы хотят видеть своим президентом. Так вот, 10 процентов хотели бы видеть Владимира Путина. И этот рейтинг был в два раза больше, чем рейтинг у Порошенко», – сказал эксперт.

Чеснаков скептически отнесся к массовке, участвующей в выборах на Украине.

«Количество участников любой игры не является показателем её конкурентности… Революция, если она настоящая революция, как правило, приводит новых людей. Посмотрите на список кандидатов, мы говорили о пятёрке тех самых кандидатов, которые всеми называются как наиболее приоритетные, имеющие шанс выиграть. Это те «новые люди»? Зеленский? Вот я и говорю – старые рыла и один клоун. Прекрасный результат революции», – заявил Чеснаков.