Такие единоверцы не нужны. Бошнякский Бихач готов изгнать мигрантов

09.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Евросоюз, а также власти Боснии и Герцеговины отстранились от того, что северо-западный Уна-Санский кантон Федерации (мусульмано-хорватской) БиГ переполнен нелегальными мигрантами из Азии и Африки, желающими попасть в Европу через Хорватию.

Кантональные власти, находящиеся в городе Бихач, хотят переселить всех иноземцев из городов в заброшенное сербское село Липа, против чего выступают сербы, желающие вернуться в родные места спустя двадцать пять лет после окончания войны.

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Мэр Бихача Шухрет Фазлич заявил, что каждый день через Уна-Санский кантон происходит неконтролируемый приток мигрантов из Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана, Пакистана и Бангладеш, и несколько тысяч человек сейчас живут на улицах, в общественных местах, в заброшенных зданиях.

«Мы снова остались одни с проблемой, – констатировал мэр. – В лагере на территории села Липа проживает около тысячи человек, и мы знаем, что в этом месте можно разместить значительно большее количество мигрантов. Электричество и вода туда пока не подведены, хотя мы полностью готовы к этому. Но мы столкнулись с очень странным поведением и атмосферой, точнее игнорированием. Если не будет быстрой соответствующей реакции со стороны (центральных – ред.) властей, нам снова придется решать проблему самим, потому что мы больше не можем позволять нашим гражданам жить в страхе и дискомфорте. Мы долго ждали и теперь готовы к радикальным шагам».

По данным Управления кантональной полиции, более 7 тысяч нелегальных мигрантов в настоящее время находятся в Бихаче, Цазине и Велика-Кладуше, и около 4 тысяч из них – за пределами мигрантских центров. Члены Оперативной группы по ситуации с мигрантами в кантоне Уна-Сана заявили что ситуация в этой части БиГ, вероятно, является самой сложной с начала наплыва нелегальных мигрантов. Наблюдатели выразили неудовлетворенность реакцией на проблему международных и европейских организаций, которые препятствуют депортации мигрантов, но игнорируют тот факт, что эти люди направляются не в БиГ, а в ЕС, но член Евросюза Хорватия не пускает их на свою территорию.

Вышеупомянутое сербское село Липа исторически входило в общину Босанский Петровац с центром в одноименном городе, населенном преимущественно сербами: в 1991 году сербы составляли там 11 тысяч 600 человек населения, в то время как бошняки – 3 тысячи 200. Сама община была частью исторической Цазинской краины, часть которой отошла во время войны 90-ых контролировалась ставленниками исламистских властей Сараево – их центром был Бихач, другая вошла в союзную сербам мусульмано-югославскую Республику Западная Босния с центром в городе Велика Кладуша. После разгрома последней в 1995 году, решением американских геостратегов эта территория, согласно Дейтонским соглашениям 1995 года, отошла к Федерации (мусульмано-хорватской) БиГ, после чего сербы массово бежали из этих земель, а их дома были разграблены и частично разрушены.

В последние годы сербы начинают возвращаться в родные села, но в некоторых местах, например, в вышеупомянутом селе Липа власти чинят им всевозможные препятствия, в том числе и заселяя мигрантов против чего резко выступает местная сербская община. По состоянию на 2013 год количество сербов в общине Босански Петровац составляет всего 3 тысячи 900 человек, в то время как бошняков-мусульман – 3 тысячи 100.