«Такие разрушения в Донбассе я видел только при немцах» – бывший политзаключенный

01.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Киеве прекрасно понимают, что Донбасс уже не вернуть, поэтому украинская власть пытается сравнять регион с землёй.

Об этом в эфире YouTube-канала «АТО Донецк» рассказал освобождённый по обмену из украинских застенков 85-летний политический узник Мехти Логунов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу сказать так, моё мнение, я сейчас пишу статью, что Украина должна быть ликвидирована. Да она самоликвидировалась давно. Я когда заехал в Луганскую область, когда нас обменяли, я увидел, что Луганская область разрушена так, как была разрушена при немцах.

Они делали всё, чтобы разрушить всю структуру, все заводы. Здесь огромные заводы были, которые могли работать, и Донбасс приносил главные прибыли Украине. Они всё рассказывают, что вернут Донбасс – ничего они не вернут! И они это понимают сами, они хотят уничтожить Донбасс, всю инфраструктуру, промышленность. И ещё хотят уничтожить людей, сделать здесь пустыню», – рассказал Логунов.

«На Украине не было реализации ни одного моего проекта (бизнес, связанный с утилизацией ТБ и промышленных отходов – ред.), потому что с самого начала я понял, что здесь всё разрушается, что здесь всё коррумпировано, что ситуация какая: всегда всё начиналось с того, сколько вы откатите от каких инвестиций или кредитов, или ещё чего-то. Здесь всё построено на разворовывании и распиле любых – бюджетных, не бюджетных, инвестиций или кредитов. Они не понимают ничего, кроме как хапануть деньги. А я человек практичный, не буду я заниматься этим делом.

А вот в России я за всё время, с 1992 года построил два завода по переработки шин и 16 или 17 отдельных цехов по переработке резины, пластмассы и прочего. Плюс, участвовал в строительстве двух заводов по переработке и изготовлению резиновых хирургических перчаток в Казахстане», – рассказал бывший политический заключённый.